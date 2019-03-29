Власти отказались передавать Исаакиевский собор в ведение РПЦ

12:47

Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в Петербурге в безвозмездное пользование Русской православной церкви, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минкульте и правительстве РФ.

Этот вопрос, по данным источников, сняли с повестки, поскольку против передачи Исаакия выступили многие жители Петербурга. Кроме того, церковь может проводить службы в соборе, даже если он не находится в ее пользовании, добавляют собеседники издания.

Представители городской администрации Петербурга пока не комментировали эту информацию.

Позднее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что «по данному объекту никакой официальной и предусмотренной законом процедуры не запускалось».

В декабре 2016 года комитет имущественных отношений Петербурга распорядился передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Срок принятия решения о передаче собора истек 30 января 2019 года.

Против решения передать Исаакиевский собор РПЦ выступили представители музейного сообщества, а жители Петербурга провели несколько протестных митингов.