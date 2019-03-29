ФСБ прослушивала Абызова в течение двух лет до ареста

08:40

ФСБ разрабатывала дело против экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, в дело включены расшифровки телефонных разговоров между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым. Они датируются 2017-2019 годом.

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник РБК, близкий к СКР.

Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011-2012 году. Именно на материалах этих разговоров и строится обвинение. Защита Абызова утверждает, что диалоги между Абызовым и Степановым не содержит данных, указывающих на существование такого преступного сообщества. Записанные ФСБ разговоры — это беседы «на бытовые темы».

Экс-министру вменяются создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч.4 ст. 159 УК). Следователи и оперативники ФСБ пришли к Абызову домой рано утром 26 марта и весь день проводили обыск в присутствии него самого и его семьи, рассказал накануне еще один адвокат обвиняемого Александр Аснис. О задержании экс-министра стало известно только к вечеру; ближе к ночи ему предъявили обвинение.

СКР считает, что в 2011 году Абызов владел 95 процентами акций четырех компаний, включая СИБЭКО, «Ру Ком», ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибэнергострой». Незадолго до назначения министром он передал свой бизнес в доверительное управление своим доверенным лицам, однако фактически продолжил им управлять, считает следствие. В частности, его соучастники по сложной схеме через кипрский офшор Blacksiris совершили внутри холдинга Абызова сложную сделку, и в итоге продали СИБЭКО и РЭС активы, стоимость которых была завышена в десятки раз — со 156,1 млн до 4 млрд руб., полагает следствие.

Таким образом миноритарии СИБЭКО, не знавшие о сделке, понесли убытки, убеждены в СКР. Ущерб, по версии следствия, нанесен физлицам с фамилиями Акопян и Рубцов, а также ФГУПу «Алмазювелирэкспорт», сотрудник которого Чернышов по доверенности представляет организацию в деле. Все они — миноритарные акционеры СИБЭКО, доля каждого из них в компании составляла менее процента.