Московский избирком предложил голосовать по временной регистрации

09:45

Мосгоризбирком разработал законопроект, меняющий правила голосования на выборах в Мосгордуму и выборах мэра Москвы, сообщает «Интерфакс».

Авторы законопроекта предлагают разрешить включать в списки избирателей в Москве людей с временной регистрацией. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что проголосовать смогут граждане, зарегистрированные не менее чем за три месяца до дня голосования.

Также Мосгоризбирком предложил разрешить дистанционное электронное голосование. В качестве эксперимента эту процедуру опробуют в одном или нескольких округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Проголосовать можно будет на портале госуслуг, заранее подав соответствующее заявление.

Кроме того, в законопроекте прописан порядок создания в Москве цифровых избирательных участков, которые станут использовать при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы и некоторых региональных выборов.