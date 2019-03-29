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Московский избирком предложил голосовать по временной регистрации

09:45 29.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Мосгоризбирком разработал законопроект, меняющий правила голосования на выборах в Мосгордуму и выборах мэра Москвы, сообщает «Интерфакс».

Авторы законопроекта предлагают разрешить включать в списки избирателей в Москве людей с временной регистрацией. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что проголосовать смогут граждане, зарегистрированные не менее чем за три месяца до дня голосования.

Также Мосгоризбирком предложил разрешить дистанционное электронное голосование. В качестве эксперимента эту процедуру опробуют в одном или нескольких округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Проголосовать можно будет на портале госуслуг, заранее подав соответствующее заявление.

Кроме того, в законопроекте прописан порядок создания в Москве цифровых избирательных участков, которые станут использовать при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы и некоторых региональных выборов.

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 14:35
Гость: Loud Voice

Это что же получается... это как... теперь на выборах мэра Москвы и депутатов будут голосовать всякие таджики - киргизы, т.е. вообще граждане других государств? Серьезно да?
29.03.2019, 13:36
Гость: Всё,

что угодно, лишь бы протащить всюду кандидатов от Едра.
Начинает напоминать агонию.
29.03.2019, 13:35
Гость: Итого:

Голос коренного москвича теперь будет равен не только голосу, например, азербайджанца, купившему московскую регистрацию за пару тысяч у.е., но и голосу, например, таджика, которому, вместе со всей таджикской бригадой "выдадут в обязательном порядке" временную московскую регистрацию сроком на три месяца - абсолютно бесплатно!
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