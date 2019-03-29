Путин не поддержал проект строительства ВСМ в сторону Казани

11:46

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на сегодняшний день в России нет подобных железнодорожных магистралей, трасса Москва — Казань должна была стать первой. Ее пилотный участок стоимостью в 621,5 миллиарда рублей планировалось провести от подмосковного города Железнодорожный до Гороховца во Владимирской области.

По информации издания, Путин не одобрил этот проект, несмотря на поддержку идеи со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Путин склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги в Казань. Такой же позиции придерживается первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

На этой неделе состоялась встреча Путина с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, где обсуждалось строительство магистрали или платной автотрассы в качестве альтернативы. Глава государства поддержал второй вариант.

"В плане же высокоскоростного движения президент поручил проработать ВСМ Москва — Петербург, так как там более надежный пассажиропоток", — цитирует свой источник газета.

Новое совещание по ВСМ с участием Путина, глав причастных ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова состоится 11 апреля, на нем примут формальное решение об отказе от реализации проекта ВСМ в сторону Казани.