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Путин не поддержал проект строительства ВСМ в сторону Казани

11:46 29.03.2019
Фото с сайта myslo.ru
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Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на сегодняшний день в России нет подобных железнодорожных магистралей, трасса Москва — Казань должна была стать первой. Ее пилотный участок стоимостью в 621,5 миллиарда рублей планировалось провести от подмосковного города Железнодорожный до Гороховца во Владимирской области.

По информации издания, Путин не одобрил этот проект, несмотря на поддержку идеи со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Путин склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги в Казань. Такой же позиции придерживается первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

На этой неделе состоялась встреча Путина с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, где обсуждалось строительство магистрали или платной автотрассы в качестве альтернативы. Глава государства поддержал второй вариант.

"В плане же высокоскоростного движения президент поручил проработать ВСМ Москва — Петербург, так как там более надежный пассажиропоток", — цитирует свой источник газета.

Новое совещание по ВСМ с участием Путина, глав причастных ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова состоится 11 апреля, на нем примут формальное решение об отказе от реализации проекта ВСМ в сторону Казани.

Темы: Казань, Железнодорожный транспорт в России, Строительство и реконструкция дорог в России, ОАО «Российские железные дороги», Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2019, 16:10
Гость: +++

Нет у либералов полета фантазии и стремления к масштабности. Надо сразу строить ВСМ Москва – планета Марс. Чем мы хуже Маска ? Он ракеты строит, а мы на космическом беспилотном трамвае до Марса путешествовать будем. Под это строительство столько бабла можно распилить.
29.03.2019, 15:26
Гость: последняя новость

Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято.
29.03.2019, 13:47
Гость: Путник

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