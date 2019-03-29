Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

11:09

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Как пишет агентство, речь идет о трех фрегатах ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

Наблюдение за фрегатами осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ранее объединенное морское командование альянса рассказало о пребывании в регионе нескольких кораблей для проведения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии.