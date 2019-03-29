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Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море

11:09 29.03.2019
Скриншот @dhainternet via Twitter

Черноморский флот взял на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Как пишет агентство,  речь идет о трех фрегатах ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

Наблюдение за фрегатами осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ранее объединенное морское командование альянса рассказало о пребывании в регионе нескольких кораблей для проведения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии.

Темы: Чёрное море, Армия и обороноспособность России, Отношения России и НАТО, Российский Военно-морской флот, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 16:59
Гость: blog2038,.

"..а может бабахнуть ракетой из Бастиона и потопить один кораблик НАТО" - За что вы тал ненавидите Москву и Ленинград?
29.03.2019, 16:48
Гость: YUM

Россия так и не призналась, что золотишко "Черного принца", не смогла достать.
Ну, не шмогла, не шмогла ... признаться!
Стыд заел.Что полвека добирались!!!
29.03.2019, 16:46
Гость: YUM

не надо было писать за весь Черноморский флот!
Что показали ворогу новые "коломенские пароходы", это хорошо!
Нехай мучаются, определяют что с ними "корабль связи" и "патрульный катерочек"... длиной под 100 метров... учинить смогут.
Но так и надо было сказать в теме - новейшие российские не известной классификации и назначения ...приняли, отвели , с почетом, (в смысле - с эскортом) три "парохода" из стран, состоящих в НАТе...
А то всё - "Москва"..туда, она - сюда... ракетный крейсер!
Мы мирные люди но ... "Михаил Кутузов",стоит на запасном пути :))
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