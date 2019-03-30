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Новый российский военный транспортник Ил-112В совершил первый полет

13:50 30.03.2019

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет.

Фото с сайта bloknot-voronezh.ru

"Самолет приземлился", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина". Полет завершился штатно.

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" в Воронеже (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК). Экипажем командовал Герой России Николай Куимов. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга, ОАК, ПАО "Ил" и "ВАСО".

Борисов назвал создание нового самолета важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации.
"Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", — сказал он.

По словам Борисова, машина строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветское время. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году и 90 процентов — 2032-му.

Темы: Авиастроение
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 20:10
Гость: Для тупого Ивана

Контролировать компании Дерипаски теперь будут американские и британские граждане и фонды и назначать совет директоров. Речь идет о группе En+, в которой Дерипаска владел 66% и через которую он управлял алюминиевой компанией «Русал». В ней он владел 48,13% акций. Теперь в «Русале» Дерипаска сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций, а его доля в En+ снизится до 44,95% без права увеличения за счет передачи части акций.
30.03.2019, 19:59
Гость: Питон

Еще не известно сколько импортных деталей в ИЛ-112 но российский МС 21 штаты намертво пригвоздили отказав в поставке композитных материалов и с моторами такая же история канадская Pratt & Whitney тоже может отказать в поставках под давлением властей и американских санкций. Зачем идиоты кремлевские проектировать самолёт изначально из американских композитов и канадских двигателей??? Когда своего дешевого алюминия хоть завались девать не куда и есть титан и двигатели есть свои. Это же преступная политика кремля и президента и всей этой продажной кремлевской воровски банды, которая намеренно российскую авиацию уничтожила по заданию госдепа а теперь вставляют палки в колеса чтобы максимально затормозить восстановление во главе с Погосяном и ОАК.
30.03.2019, 19:40
Гость: Пилот

Рогозин фото самолета ту204 выложил для перевозки космонавтов внутри кресла и полки как у дешёвой плацкарты, его все время в вагоновожатые тянет.
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