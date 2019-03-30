Новый российский военный транспортник Ил-112В совершил первый полет

13:50

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет.

Фото с сайта bloknot-voronezh.ru

"Самолет приземлился", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина". Полет завершился штатно.

Испытательный полет прошел на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" в Воронеже (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК). Экипажем командовал Герой России Николай Куимов. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

За полетом наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга, ОАК, ПАО "Ил" и "ВАСО".

Борисов назвал создание нового самолета важным этапом для формирования парка военно-транспортной авиации.

"Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", — сказал он.

По словам Борисова, машина строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветское время. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году и 90 процентов — 2032-му.