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Мэр Якутска пожаловалась правоохранителям на шантаж со стороны журналистки

16:17 30.03.2019
Сардана Авксентьева. Фото с сайта edq.kz

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подала заявление в правоохранительные органы по факту вымогательства со стороны журналиста одного из региональных изданий.

"Поступило заявление от мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о факте вымогательства со стороны журналиста, проводится процессуальная проверка", - рассказали ТАСС в следственном управлении СК РФ по Якутии.

В пятницу Авксентьева сообщила в Instagram о том, что подала заявление в правоохранительные органы "по факту информационного шантажа".

"Известная и уважаемая в нашем городе журналистка Виктория Г., действуя по поручению одного из застройщиков, выдвинула мне требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику (по известному земельному спору об участке в самом центре города), выдать ему новое разрешение на строительство <...>. Если я откажусь выполнять их требования, или предам огласке ее действия, она угрожает мне распространить некие порочащие меня сведения о моей предыдущей работе", - написала мэр.

По сообщению Авксентьевой, журналистка "за свои "услуги" планировала получить от застройщика 7 млн рублей".

Темы: Якутия
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 19:52
Гость: Val

Удачи тебе, Сардана
30.03.2019, 19:26
Гость: Сергей

Её теперь будут гнобить, нормальный мэр в кои веки
30.03.2019, 18:41
Гость: Владимирыч

Молодец тетя!Порядочный исмелый человек.
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