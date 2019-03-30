Мэр Якутска пожаловалась правоохранителям на шантаж со стороны журналистки

16:17

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подала заявление в правоохранительные органы по факту вымогательства со стороны журналиста одного из региональных изданий.

"Поступило заявление от мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о факте вымогательства со стороны журналиста, проводится процессуальная проверка", - рассказали ТАСС в следственном управлении СК РФ по Якутии.

В пятницу Авксентьева сообщила в Instagram о том, что подала заявление в правоохранительные органы "по факту информационного шантажа".

"Известная и уважаемая в нашем городе журналистка Виктория Г., действуя по поручению одного из застройщиков, выдвинула мне требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику (по известному земельному спору об участке в самом центре города), выдать ему новое разрешение на строительство <...>. Если я откажусь выполнять их требования, или предам огласке ее действия, она угрожает мне распространить некие порочащие меня сведения о моей предыдущей работе", - написала мэр.

По сообщению Авксентьевой, журналистка "за свои "услуги" планировала получить от застройщика 7 млн рублей".