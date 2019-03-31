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«Кирпичи» (день рождения), 4 апреля, «16 Тонн»

23:37 31.03.2019
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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«Кирпичи» за более чем двадцатилетнюю историю стали знаковыми артистами для целого поколения девяностых и нулевых

Возвращаясь каждый раз с новым релизом, группа обретает новых поклонников и почитателей, для которых быть причастным к творчеству коллектива — это возможность оказаться в своей культурной среде и быть своим среди своих. А такие классические альбомы музыкантов как «Кирпичи тяжелы» и «Смерть на рейве» стали символом той эпохи, когда FM радиостанции уже не знали что такое цензура, а слово «формат» еще не имело столь негативного оттенка как сегодня.

Пережив эпоху новой альтернативной волны середины двухтысячных и смело маневрируя на стыке различных жанров, музыка «Кирпичей» стала более жесткой, а тексты фронтмена группы Василия Васина стали отражать острый взгляд на современную действительность в шоу-бизнесе. Василий в своих интервью неоднократно отмечает, что ему скучны новые формы рэп-искусства такие как баттлы, а весь хайп нового русского рэпа проходит мимо него, чему он очень рад.

На сегодняшний день группа является постоянным участником большого количества летних фестивалей в России и за рубежом, а в планах на будущий год издание нового альбома, работа над которым ведется на домашней студии группы в Санкт-Петербурге.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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