Глава МВД Ингушетии подал в отставку из-за событий в Магасе

11:30

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.

Между тем, на сайте МВД Ингушетии Кава фигурирует как действующий глава республиканского министерства.

Ранее региональные СМИ сообщали, что и.о. руководителя МВД Ингушетии может стать нынешний замминистра - начальника следственного управления Юрий Муравьев.

26 марта в ингушской столице прошел митинг против утверждения закона о референдуме, который перерос из согласованного в несогласованный. Митингующие разошлись лишь утром следующего дня, хотя согласно заявке организаторов, акция должна была завершиться в 18:00.

За несколько часов до того, как участники акции окончательно покинули площадь в Магасе, произошли столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов. В росгвардейцев кидали стулья и палки. Пострадавших и задержанных не было.

По данным правительства Ингушетии, количество участников митинга составляло днем 26 марта порядка 3 тыс. человек, в дальнейшем число митингующих уменьшалось.

27 марта протестующие на несколько часов перекрыли участок федеральной трассы "Кавказ" в городе Назрань.