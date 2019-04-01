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Глава МВД Ингушетии подал в отставку из-за событий в Магасе

11:30 1.04.2019
Митинг в Ингушетии
Скриншот с YouTube
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Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.

Между тем, на сайте МВД Ингушетии Кава фигурирует как действующий глава республиканского министерства.

Ранее региональные СМИ сообщали, что и.о. руководителя МВД Ингушетии может стать нынешний замминистра - начальника следственного управления Юрий Муравьев.

26 марта в ингушской столице прошел митинг против утверждения закона о референдуме, который перерос из согласованного в несогласованный. Митингующие разошлись лишь утром следующего дня, хотя согласно заявке организаторов, акция должна была завершиться в 18:00.

За несколько часов до того, как участники акции окончательно покинули площадь в Магасе, произошли столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов. В росгвардейцев кидали стулья и палки. Пострадавших и задержанных не было.

По данным правительства Ингушетии, количество участников митинга составляло днем 26 марта порядка 3 тыс. человек, в дальнейшем число митингующих уменьшалось.

27 марта протестующие на несколько часов перекрыли участок федеральной трассы "Кавказ" в городе Назрань.

Темы: Ингушетия, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 13:57
Гость: SL

Эти шавки кремлевских крыс, могут только мирных бабок на митингах избивать.
01.04.2019, 12:39
Гость: Pupsik

Пусть московский ОМОН их дубинками разгонит и по автозакам. А то ишь - Майдан удумали.
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