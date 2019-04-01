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Путин принял закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

14:58 1.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Закон о доиндексации выплат пенсионерам выше прожиточного минимума начал действовать в России. Теперь пожилым россиянам оформят социальную выплату. Она позволит довести обеспечение до прожиточного минимума, установленного в регионе. После этого будет проводиться индексация всех выплат.

Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Ознакомиться с текстом можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Социальная доплата позволит довести общую сумму выплат до уровня прожиточного минимума. После этого пенсии и ежемесячные выплаты будут проходить индексацию. Это позволит сохранить обеспечение неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Как ранее сообщал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, для обеспечения выплат и доиндексации пенсий направят от 15 до 20 миллиардов рублей.

Кроме того, подписанный президентом закон предусматривает дополнительное выделение средств работающим пенсионерам.

В своем послании Федеральному собранию Путин назвал проведенную индексацию пенсий в прошлом году несправедливой. Он пояснил, что в том случае, когда доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему сокращали или вовсе отменяли социальные доплаты. Многие пожилые россияне почувствовали себя обманутыми.

Чтобы этого не происходило, президент потребовал довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после проводить индексацию всех выплат. То, что пенсионеры недополучили в первые месяцы, пересчитают и выплатят.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 00:26
Гость: Эксплуатация человека человеком

Проделаем простую арифметическую операцию которую не хочет видеть Путин.
1. ...с начала 2019 года состояние богатейших россиян увеличилось на $20,536 млрд.
2. ...для обеспечения плат и доиндексации пенсий направят от 15 до 20 миллиардов рублей.
3. USD MOEX
курс MOEX на 01/04 23:42
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Индексация 23 богачам в 60 раз больше индексации пенсионерам получающим социалку.
01.04.2019, 21:26
Гость: YUM

@..Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что прожиточным минимумом для его семьи является сумма в 300 тысяч рублей. 34-летний футболист заметил, что в нее входит оплата школ, секций и налогов.
- Нашей семье из 4 человек 300 тысяч рублей будет достаточно, - приводит слова Реброва .... - Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи.
Жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – она вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У нее свое производство мебели....@@
Информирует СопртЭкспресс.
А можно мне хотя бы 1/3 от этого "минимума"? И тогда подачек в 100 рублей, будет не нужно!!!
01.04.2019, 21:19
Гость: Зоя

Пенсия как в Польше, говорите, будет? И когда же?
Или вы языком потрепать решили на старости лет?
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