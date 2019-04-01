Путин принял закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

14:58

Закон о доиндексации выплат пенсионерам выше прожиточного минимума начал действовать в России. Теперь пожилым россиянам оформят социальную выплату. Она позволит довести обеспечение до прожиточного минимума, установленного в регионе. После этого будет проводиться индексация всех выплат.

Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. Ознакомиться с текстом можно на официальном интернет-портале правовой информации.

Социальная доплата позволит довести общую сумму выплат до уровня прожиточного минимума. После этого пенсии и ежемесячные выплаты будут проходить индексацию. Это позволит сохранить обеспечение неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.

Как ранее сообщал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, для обеспечения выплат и доиндексации пенсий направят от 15 до 20 миллиардов рублей.

Кроме того, подписанный президентом закон предусматривает дополнительное выделение средств работающим пенсионерам.

В своем послании Федеральному собранию Путин назвал проведенную индексацию пенсий в прошлом году несправедливой. Он пояснил, что в том случае, когда доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему сокращали или вовсе отменяли социальные доплаты. Многие пожилые россияне почувствовали себя обманутыми.

Чтобы этого не происходило, президент потребовал довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после проводить индексацию всех выплат. То, что пенсионеры недополучили в первые месяцы, пересчитают и выплатят.