Наталья Шилова созналась в постановочном характере «расследования» ФБК

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Эта драматическая история началась в конце 2018 года, когда в нескольких детсадах Москвы была зафиксирована вспышка кишечной инфекции

Наталья Шилова, главная героиня «расследования» ФБК о якобы имевших место грубых нарушениях в организации социального питания в Москве и Подмосковье, рассказала, что все приведенные в видеоролике сведения – ложь. Видео с её признанием появилось накануне в Telegram-канале «Выпускайте Кракена».

Стоп-кадр видео

По словам женщины, сотрудники ФБК воспользовались ее трудной жизненной ситуацией – ребенок тяжело заболел кишечной инфекцией. По данным издания «Политэксперт», Навальный и Соболь пообещали Шиловой помочь деньгами, если она зачитает на камеру заранее подготовленный текст. Шилова была вынуждена согласиться.

«Сейчас я уже понимаю, что меня просто втянули, но тогда мне обещали всю необходимую помощь. Деваться мне было некуда», — признается женщина.

Рассказ Натальи о работе на комбинате питания «Московский школьник» расследователей не устроил. В нем не хватало «сочных» подробностей, которые можно было бы использовать в качестве иллюстраций к кампании против Евгения Пригожина. Пришлось изменить подход. Шиловой выдали заранее написанный текст, который она просто зачитала на камеру. Он совершенно не соответствовал тому, что она говорила ранее, изобиловал неточностями и домыслами. Но вносить коррективы в финальную версию женщине запретили.

Напомним, что аналогичным образом действовал журналист «Новой газеты» Денис Коротков. В конце прошлого года он выпустил расследование о структурах Евгения Пригожина. Однако впоследствии выяснилось, что его основной «свидетель» также наговорил на диктофон сочиненный Коротковым текст.

Алесей Навальный, который лично присутствовал на съемках видеоролика, рассказывал Наталье, что планирует занять пост президента в 2024 году, а его сотрудники непременно попадут в Кабмин. На данный же момент задачей «расследователей» было выбить из мэрии Москвы и бизнесмена Пригожина побольше денег. Для этого и понадобилось постановочное видео.

Фотографию «умытаза», ставшего изюминкой всего ролика, предложил использовать сам Навальный. «Круто зайдет, кучу просмотров получим», — уверял он. Однако, когда из-за этого фото интернет-пользователи раскритиковали всё расследование, вину переложили именно на Шилову. «Кто-то распускает слухи, что этим фейком про унитаз я их всех подставила. Но это был их сценарий. Я этого не хотела говорить», - сетует женщина.

Более того, Шилову обвинили в предоставлении ложной информации, отказались выплатить обещанные деньги и пригрозили травлей в соцсетях. Даже угрожали ее ребенку. Поверив сотрудникам ФБК, Наталья оказалась у разбитого корыта. Комбинат «Московский школьник» подал на нее в суд, а денег на адвоката у женщины нет.

Эта драматическая история началась в конце 2018 года, когда в нескольких детсадах Москвы была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Команда Навального сразу же возложила вину на фирму «Конкорд» Евгения Пригожина. Даже когда Роспотребнадзор установил, что истинной причиной заболевания является продукция липецкого молочного комбината, травля «Конкорда» не прекратилась.

Затем сотрудники ФБК записали в число структур Пригожина предприятие «Московский школьник» и выпустили скандальное интервью с Натальей Шиловой. Руководство комбината незамедлительно отреагировало на клевету, опубликовав видеоэкскурсию по производству. Экскурсия показала, что обвинения со стороны ФБК безосновательны. Главной изюминкой лживого видеоролика Навального стала фотография пресловутого «умытаза», который на деле является мемом семилетней давности.

Причины такой масштабной травли - в безудержных аппетитах самого Навального. Он развязал эту информационную кампанию, чтобы добиться от Евгения Пригожина солидных «откупных» в размере 300 млн рублей. Договариваться с бизнесменом Алексей изначально ездил лично, а затем направлял свою помощницу Любовь Соболь. Пригожин ответил обоим представителям ФБК категорическим отказом.