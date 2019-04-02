Суд запретил китайской компании продолжать строительство завода на Байкале

20:25

Арбитражный суд Иркутской области запретил предприятию ООО "АкваСиб" с китайским капиталом продолжать строительству на берегу озера Байкал завода по розливу бутилированной воды.

"Заявлено о принятии обеспечительных мер в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью "АкваСиб" и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке общей площадью 16,974 тыс. кв. м с кадастровым номером 38:25:000000:934, находящемся по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, улица Кирова, заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка", - говорится в материалах суда.

Суд принял такое решение в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского городского поселения и Слюдянского района и ООО "АкваСиб", пишет ТАСС.

"Прокурор полагает, что имеются основания для принятия обеспечительных мер в виде запрета ООО "АкваСиб" заключать сделки и осуществлять любые другие действия по распоряжению, обременению и передаче другим лицам указанного земельного участка. С учётом ухода судьи по делу в очередной отпуск предварительное судебное заседание назначено 7 мая 2019 года", - сообщается в материалах суда.

Ранее сообщалось, что строительство завода компания "Аквасиб" начала в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн л в год. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод должен был выйти в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, а 80% на экспорт - в Китай, Южную Корею, Монголию и другие страны.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным владельцем ООО "Аквасиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае. По заявлению юриста компании Аллы Коркиной, "Аквасиб" получила все документы, разрешающие проведение работ.