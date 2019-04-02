Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов

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Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

При этом до конца апреля страна может получить и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов, поскольку выполнила все условия.

По его словам, сейчас ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Силуанов отметил, что Минск до конца месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.

В марте Александр Лукашенко заявил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов для Минска и Москвы. Дополнительные издержки у Белоруссии возникли из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.