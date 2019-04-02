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Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов

08:36 2.04.2019
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Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга,  пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

При этом до конца апреля страна может получить и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов, поскольку выполнила все условия.

По его словам, сейчас ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

Силуанов отметил, что Минск до конца месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета.

В марте Александр Лукашенко заявил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году.
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов для Минска и Москвы. Дополнительные издержки у Белоруссии возникли из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 12:19
Гость: НУ

а с простыми россиянами так не получается .В подобных случаях не дают кредит на погашение долга , а просто описывают имущество . Как сказала Маргрет Тетчер - нет государственных денег , с есть деньги налогоплатильщиков.Так чьи же деньги раздают так просто ?
02.04.2019, 12:17
Гость: Да куда ужу

Видимо он вам одному эти зубы показывал. Мне не показывал -сколько помню он безропотно снабжает Батьку безвозвратными кредитами.
02.04.2019, 12:03
Гость: Чингачгук

Зарплату нормальную не платят, а расшвыриваются деньгами направо и налево. Долги все списываются. Денег нет, но вы держитесь.
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