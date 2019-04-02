]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Минфин предложил ввести новые налоги

07:55 2.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, пишет газета "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав:

- об экологическом налоге;

- утилизационном сборе;

- сборе с пользователей автодорог;

- налоге с операторов связи;

- о гостиничном сборе.

Таким образом ведомство выполняет "давнее обещание" кодифицировать основные действующие неналоговые платежи. Как уточняет издание, данный законопроект готовился больше года.

Включение этих неналоговых платежей в федеральные (в случае с гостиничным сбором — местные) налоги и сборы будет означать распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере, отмечает РБК. Что касается налоговой ответственности по Ст. 122 Налогового кодекса, Минфин предлагает на период по 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора, вместо законодательно установленных 20%.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2019, 12:40
Гость: Павел__

" Кстати, ни Белоруссия, ни Венесуэла здесь абсолютно ни при чем."
- но Украина-то в этом точно виновата!
А уж какие у Китая проблемы - пенсию повышают, пенсионный возраст снижают, налоги снижают - короче говоря - у нас в РФ - "тихая гавонь", как и обещал сказочник в 2008-м...
02.04.2019, 12:28
Гость: Алекс Дорф

И что особенно радует дорвавшихся до власти рэкетиров, так это то, что налоги тоже облагаются налогами. В частности пресловутым НДС. И чем больше Минфин изобретет налогов, тем больше соберет НДС.
Т.е., государство обязывает предприятия под страхом репрессий начислить, а население оплатить начисленные десять-пятнадцать налогов и облагает эти налоги еще 20% налогом, который опять же приходится оплачивать нам. Разве это не рэкет?
Вводите прогрессивную шкалу налогообложения. Мендели-Силуановы-Сечины и прочие свиногоги, вы уже вполне созрели для нее.
02.04.2019, 12:20
Гость: *

Задрали щенэвмэрлики лезть со своей недостраной на российские темы...
Все комментарии (14)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.