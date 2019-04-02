Минфин предложил ввести новые налоги
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, пишет газета "Коммерсантъ".
Как отмечает издание, министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав:
- об экологическом налоге;
- утилизационном сборе;
- сборе с пользователей автодорог;
- налоге с операторов связи;
- о гостиничном сборе.
Таким образом ведомство выполняет "давнее обещание" кодифицировать основные действующие неналоговые платежи. Как уточняет издание, данный законопроект готовился больше года.
Включение этих неналоговых платежей в федеральные (в случае с гостиничным сбором — местные) налоги и сборы будет означать распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере, отмечает РБК. Что касается налоговой ответственности по Ст. 122 Налогового кодекса, Минфин предлагает на период по 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора, вместо законодательно установленных 20%.