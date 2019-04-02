Минфин предложил ввести новые налоги

07:55

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, пишет газета "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав:

- об экологическом налоге;

- утилизационном сборе;

- сборе с пользователей автодорог;

- налоге с операторов связи;

- о гостиничном сборе.

Таким образом ведомство выполняет "давнее обещание" кодифицировать основные действующие неналоговые платежи. Как уточняет издание, данный законопроект готовился больше года.

Включение этих неналоговых платежей в федеральные (в случае с гостиничным сбором — местные) налоги и сборы будет означать распространение уголовной ответственности на случаи уклонения от их уплаты в крупном размере, отмечает РБК. Что касается налоговой ответственности по Ст. 122 Налогового кодекса, Минфин предлагает на период по 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора, вместо законодательно установленных 20%.