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В здании военной академии в Петербурге прогремел взрыв

16:08 2.04.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В административном помещении военно-космической академии имени Можайского в Петербурге взорвался «неустановленный безоболочный предмет».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Одной из причин взрыва называется неосторожное обращение с боеприпасами.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два - в легкой. По информации ТАСС, курсантов академии среди пострадавших нет.

По информации 78.ru, произошел взрыв мины (предположительно, противотанковой ТМ-57). На месте работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры, а также военные. Сообщается, что позже при проверке в здании была найдена еще одна мина. МЧС эвакуировали людей, заблокированных на третьем этаже здания.

Темы: Санкт-Петербург, Происшествия, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 21:31
Гость: Впервые слышу

Безоболочная противотанковая мина.
02.04.2019, 21:22
Гость: Павел__

"Мы прекрасно знаем, где мины, типа украинской МОН, уничтожившей автобус под волновахой, ... селюк"
- т.е. "в здании военной академии в Петербурге " - укро-нацюки спокойно заложили "мины, типа украинской МОН"?
Хорошо-же ты "порядок" в российском военном "учебном заведении" в эпоху "несменяемого вставателя с колен" - описал!
Кратко, но очень образно и понятно!
02.04.2019, 21:18
Гость: Щас

Вован скомандует:"Фас!"
И сразу 30 тысяч одних курьеров!
Строчная контратеррористская операция!
Всех переловят и ОН, на белом коне - Победитель всех врагов!
Ура!
Женьщины чепчики в воздух бросают, мурщины Уру кричат!
Да здравствует Вова!
Ура! Ура! Ура-а-а-а-а-а-!!!
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