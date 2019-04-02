В здании военной академии в Петербурге прогремел взрыв

16:08

В административном помещении военно-космической академии имени Можайского в Петербурге взорвался «неустановленный безоболочный предмет».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Одной из причин взрыва называется неосторожное обращение с боеприпасами.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два - в легкой. По информации ТАСС, курсантов академии среди пострадавших нет.

По информации 78.ru, произошел взрыв мины (предположительно, противотанковой ТМ-57). На месте работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры, а также военные. Сообщается, что позже при проверке в здании была найдена еще одна мина. МЧС эвакуировали людей, заблокированных на третьем этаже здания.