Матвиенко поручила продумать закон о запрете микрокредитов под залог жилья

16:24

Банк России считает нужным ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект такого закона.

«Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке законопроекта», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что введение запрета помогло бы в борьбе с мошенниками и «черными коллекторами». По ее словам, под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, поэтому регулятор намерен получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.

​Кроме того, Набиуллина также призвала ужесточить ответственность за нелегальную кредиторскую деятельность.

«Она сейчас очень низкая: штрафы до 500 тысяч рублей, конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до двух миллионов. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную ответственность для „черных коллекторов“», — сказала она.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, чтобы пресечь мошенничество при выдаче россиянам микрозаймов и деятельность по возврату просроченной задолженности. Ответственными за исполнение данного поручения были назначены Центробанк, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.