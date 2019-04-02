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Матвиенко поручила продумать закон о запрете микрокредитов под залог жилья

16:24 2.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Банк России считает нужным ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект такого закона.

«Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке законопроекта», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что введение запрета помогло бы в борьбе с мошенниками и «черными коллекторами». По ее словам, под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, поэтому регулятор намерен получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.

​Кроме того, Набиуллина также призвала ужесточить ответственность за нелегальную кредиторскую деятельность.

«Она сейчас очень низкая: штрафы до 500 тысяч рублей, конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до двух миллионов. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную ответственность для „черных коллекторов“», — сказала она.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, чтобы пресечь мошенничество при выдаче россиянам микрозаймов и деятельность по возврату просроченной задолженности. Ответственными за исполнение данного поручения были назначены Центробанк, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.

Темы: Банковское обслуживание населения в России, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 19:06
Гость: Александр

Следовало бы запретить ЛЮБОЙ потребительский кредит на любых условиях.
02.04.2019, 17:50
Гость: Loud Voice

А закон, который вообще запрещает ростовщическую деятельность, ограничивает получение ЛЮБОЙ выгоды по кредитам величиной, допустим, 20% годовых - такой закон принять слабо?
02.04.2019, 17:41
Гость: Запрещено фсе

что не разрешено законом.
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