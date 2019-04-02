Матвиенко поручила продумать закон о запрете микрокредитов под залог жилья
Банк России считает нужным ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект такого закона.
«Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке законопроекта», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что введение запрета помогло бы в борьбе с мошенниками и «черными коллекторами». По ее словам, под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, поэтому регулятор намерен получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.
Кроме того, Набиуллина также призвала ужесточить ответственность за нелегальную кредиторскую деятельность.
«Она сейчас очень низкая: штрафы до 500 тысяч рублей, конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до двух миллионов. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную ответственность для „черных коллекторов“», — сказала она.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, чтобы пресечь мошенничество при выдаче россиянам микрозаймов и деятельность по возврату просроченной задолженности. Ответственными за исполнение данного поручения были назначены Центробанк, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.