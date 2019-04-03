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Российскую индустрию лекарств подготовят на случай войны

14:53 3.04.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Российское министерство промышленности и торговли разработало проект стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. В документе уделяется особое место производству медикаментов на случай войны или ужесточения экономических санкций.

«Проект будет обсуждаться на совещании у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле», — передает РБК со ссылкой на источник. Стратегия, разработка которой началась в прошлом году, уже прошла общественные обсуждения и была рассмотрена отраслевым экспертным советом при Минпромторге.

В самом документе авторы употребляют термин «лекарственная безопасность». Речь идет о том, что минимальный ассортимент лекарств и компонентов для их производства должен выпускаться на территории России.

Конкретный перечень лекарств пока не определен. В него внесут важнейшие и жизненно необходимые препараты, а также медикаменты, необходимые в случае военных конфликтов: анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, противомикробные средства, радиопротекторы и антидоты, средства для лечения лучевой болезни.

Ранее доля российских препаратов в сегменте жизненно важных лекарств была увеличена до 84%. Рост импортозамещения был обусловлен увеличением небюджетных инвестиций: с начала «нулевых» в России открылось более 40 фармпредприятий.

В декабре прошлого года список жизненно важных лекарств в России был увеличен до 735 препаратов. В обновленном списке есть не только непосредственно новые препараты, но и дополнительные лекарственные формы.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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03.04.2019, 22:00
Гость: Хмы

Щаз на все каналы ТВ выпустят шамана Кашперовского, старикашку-колдунчика Генадия Малахова. Жаль Чумак помер.
03.04.2019, 21:01
Гость: Михаил

Проснулись
03.04.2019, 20:19
Гость: Иван простак

Вчера только смотрел экспорт лекарств из России. Хотелось бы больше. Но уже времена, когда всё к нам привозили с мешках, а мы прессовали в таблетки, прошли. Есть зависимость от китайского сырья до сих пор, кстати качественного, и от западного. Но весь основняк свой. Акрихин, уфимский фармакологический завод делал качественно и хорошо. Из того, что я пользовался.
Но есть вещи без которых страна не страна. Это своя ось, компьютерная и мобильная, свои серверы, интеернет, свои продукты и фармакология. Ну и сврй аналог Свифта. Судя по всему нас начнут давить, как всегда получив в глаз в ответ, но для этого нужны чиновники, способные обеспечить мобилизационную модель экономики. И ежедневные и густые посадки чинодралов какбэ намекают.
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