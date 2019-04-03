Российскую индустрию лекарств подготовят на случай войны

14:53

Российское министерство промышленности и торговли разработало проект стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. В документе уделяется особое место производству медикаментов на случай войны или ужесточения экономических санкций.

«Проект будет обсуждаться на совещании у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле», — передает РБК со ссылкой на источник. Стратегия, разработка которой началась в прошлом году, уже прошла общественные обсуждения и была рассмотрена отраслевым экспертным советом при Минпромторге.

В самом документе авторы употребляют термин «лекарственная безопасность». Речь идет о том, что минимальный ассортимент лекарств и компонентов для их производства должен выпускаться на территории России.

Конкретный перечень лекарств пока не определен. В него внесут важнейшие и жизненно необходимые препараты, а также медикаменты, необходимые в случае военных конфликтов: анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, противомикробные средства, радиопротекторы и антидоты, средства для лечения лучевой болезни.

Ранее доля российских препаратов в сегменте жизненно важных лекарств была увеличена до 84%. Рост импортозамещения был обусловлен увеличением небюджетных инвестиций: с начала «нулевых» в России открылось более 40 фармпредприятий.

В декабре прошлого года список жизненно важных лекарств в России был увеличен до 735 препаратов. В обновленном списке есть не только непосредственно новые препараты, но и дополнительные лекарственные формы.