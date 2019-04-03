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Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело

09:55 3.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как пишет агентство, Филонова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. На данный момент в доме и на рабочем месте у политика проходят обыски.

В минувший вторник стало известно, что суд вынес решение об увольнении Филонова. Иск подала прокуратура, поводом стало назначение мэром отца своей гражданской жены директором одного из муниципальных учреждений.

Филонов занимает пост мэра с ноября 2014 года.

Темы: Крым, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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03.04.2019, 14:17
Гость: Титус

Для мэра он закончился.
03.04.2019, 12:50
Гость: Да

Похоже, вечный Рай в Крыму не наступил.
03.04.2019, 10:58
Гость: гнус

И удивлятся НЕЧЕМУ!НИКТО НИЧЕГО И НИКОГО НЕ БОИТСЯ!"Нашинковав"предварительно "капусты",можно и "попарится на нарах"с канализацией и крабами на ужин,да и девчонок "подгонят"вертухаи,а там и УДО "подойдет".Болото и гнилье "развели" "питерские"либерал-лицемеры за 20 лет "сидения" на Москве.Болото и рутина.
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