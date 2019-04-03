Стали известны подробности взрыва в военной академии в Петербурге

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Взрыв в петербургской военной академии имени Александра Можайского произошел после того, как курсанты, обнаружившие под лестницей пакет с подозрительным содержимым, позвали преподавателей, и один из них, опытный сапер, решил накрыть находку бронежилетом, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, днем во вторник курсанты академии нашли под одной из лестниц академии пакет и предположили, что в нем находится взрывное устройство.

"Курсанты позвали преподавателей, среди которых был полковник Рифат Закиров — в прошлом профессиональный сапер, прошедший две чеченские кампании и другие горячие точки. По одной из версий, именно офицер Закиров решил накрыть находку бронежилетом, чтобы минимизировать возможные последствия в случае взрыва. Тем не менее бомба сработала", - цитирует газета своего собеседника.

Взрыв был такой силы, что лестница, под которой был найден пакет, обвалилась. Ранения разной степени тяжести получили работавшие в академии полковники Закиров и Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева, причем Закиров получил из них самые тяжелые травмы.

"Считается, что пакет с бомбой, скорее всего, мог оставить кто-то из учащихся или сотрудников самой академии", - отметил источник издания.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых уже успешно прооперировали.

Днем во вторник в военной академии имени Александра Можайского взорвался неустановленный безоболочный предмет. Отмечалось, что пострадали четыре человека. Как напоминает "Интерфакс", взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Специалисты установили, что мощность взорвавшейся бомбы составила до 500 г в тротиловом эквиваленте.