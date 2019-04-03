Путин расписался на первом Mercedes российской сборки

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Фото с сайта воробьев.рф

Президент России Владимир Путин оставил свой автограф на капоте первого Mercedes, собранного на новом заводе в Подмосковье. Видео с торжественной церемонии появилось в Twitter кремлевского пула РИА.

Торжественное открытие завода Mercedes-Benz прошло на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Глава государства пообщался с руководством компании и посмотрел на процесс сборки седанов Mercedes Е-класса.

Президенту также показали конвейерную линию, смонтированную по принципу полностью гибкой сборки с применением технологии «Индустрия 4.0». Она позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ на одной линии.

После презентации о возможностях завода Владимиру Путину продемонстрировали кузовной цех, где проходят сварочные работы, и монтажную линию, где идет непосредственно сборка машин. Кроме того, российский лидер ознакомился с тестовым участком, где проходят контроль качества и испытание готовых автомобилей.

Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.

Уже в этом году с конвейера завода будут сходить седаны E-класса. Затем в Mercedes-Benz намерены расширить производство и начать выпускать несколько моделей из серии SUV, а также внедорожники GLE, GLS и GLC.

Строительство нового завода по производству автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» началось в июне 2017 года. Инвестиции составили 16 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, предприятие будет выпускать более 25 тысяч автомобилей ежегодно, что сделает завод одним из самых мощных в Восточной Европе.