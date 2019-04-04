Дочь сотрудника ФБК покончила с собой, пока тот выдавал себя за беженца в Литве

17:13

3 апреля около жилого дома на Флотской улице Москвы было обнаружено тело 10-летней девочки

Следственные органы возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».



© KM.RU, Алексей Белкин

Оказалось, что погибшая приходилась дочерью Никите Кулаченкову, сотруднику ФБК Алексея Навального. Мужчина печально прославился в 2014 году, став фигурантом дела о краже.

Как удалось установить следствию, весной 2014 года Никита Кулаченков и Георгий Албуров, ещё один сотрудник ФБК, «по делам» находились во Владимире. Там они приметили картину «Плохой хороший человек», работы местного художника Сергея Сотова. Мужчина работал дворником и украшал заборы города своими плакатами на социальную тематику.

Однако гости из столицы решили, что таким работам не место во Владимире. Следствию удалось доподлинно установить, что они похитили только одну картину-плакат, хотя со стены у Вокзального спуска пропало несколько.

Позже «Плохой хороший человек» был обнаружен в квартире Навального. Как пояснил задержанный Албуров, картину они подарили своему начальнику на день рождения. Кулаченкову же удалось скрыться. Он сбежал в Литву, где получил статус политического беженца. Сотрудник ФБК покинул страну, несмотря на то, что в Москве у него оставалась дочь.

С тех пор он в России не появлялся и с собственным ребёнком не виделся. Вероятно, и не общался вовсе – на его страницах в соцсетях нет ни одного упоминания о дочери. Вся его деятельность была направлена исключительно на распространение статей Алексея Навального и других сотрудников ФБК в англоязычном сегменте Интернета.

В своих интервью и комментариях для ФБК Кулаченков заявлял, что опасается уголовного преследования.

Однако в 2015 году его подельник Албуров за совершённую кражу получил лишь 240 часов общественно полезных работ. С большой долей уверенности можно предположить, что Кулаченкова наказали бы аналогичным образом.

Соратник Навального сбежал из России и бросил собственного малолетнего ребёнка только из-за опасения поработать дворником, у одного из которых он украл картину. Если бы у него хватило мужества ответить за свой проступок, то, скорее всего, ему удалось бы предотвратить гибель дочери.