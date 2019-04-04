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Опрос: каждый пятый россиянин захотел уехать из страны

14:31 4.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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При возможности Россию готовы покинуть 20% жителей. Этот показатель стал рекордным за более чем 10 лет. В 2007 году эмигрировать хотели 17%, а в 2014-м — всего 7%.

Специалисты компании Gallup провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько россиян рассматривают возможность навсегда уехать из страны. Полученные данные, 20%, стали самыми высокими с 2007 года, сообщил «Интерфакс».

Больше всего Россию хотят покинуть граждане в возрасте от 15 до 49 лет. Таких набралось 44%. Среди 30-45-летних о подобном намерении говорят 22%, еще 9% относятся к возрастной группе 46-60 лет.

Эмигрировать 40% респондентов предпочли бы в одну из стран Евросоюза. Чаще всего потенциальной второй родиной называют Германию — туда стремятся 15%. В Испанию хотят попасть 5% опрошенных, во Францию — 4%.

Среди желаемых направлений оказались США — для 12% участников опроса. 5% респондентов подумывают о Японии, столько же рассматривают как вариант Канаду.

Свои опросы на тему эмиграции Gallup начала проводить в 2007 году. Тогда уехать хотели 17% россиян. Наиболее низким показатель был в 2014-м и находился на уровне 7%.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Рейтинги
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 21:23
Гость: Москва

Думал только до представителей известной нации очень долго доходит, а оказалось, что есть еще одна нация. Уже более 100 лет прошло, как русские расстались с той Россией, а до тех наций только сейчас дошло.
04.04.2019, 20:26
Гость: Пессимист

Крепостное право с окончательным закрепощением крестьян было принято, в том виде, как оно просуществовало до 1861 года, в 1666 году на Всероссийском Соборе. Тогда же был принят "Домострой" и окончательно утверждена никонианская церковь, ложно именуемая нынче Русской Православной.
04.04.2019, 20:25
Гость: Дед

Вот именено,что некуда валить.
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