Сын Дмитрия Рогозина покинет руководство ОАК и ПАО «Ил»

16:19

Сын главы Роскосмоса Алексей Рогозин покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации. Пост вице-премьера по транспортной авиации, который сейчас занимает Алексей, будет упразднен в рамках оптимизации.

По данным газеты «Коммерсантъ», Рогозин-младший также уйдет с поста главы ПАО «Ил», а его место займет руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин.

Также отмечается, что планируется исключить должности четырех вице-президентов ОАК: по транспортной авиации (Алексей Рогозин), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов), по военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар) и по госавиации спецназначения.

В корпорации пояснили, что оптимизация связана с вхождением ОАК в состав госкорпорации «Ростех». В последней заявили, что при анализе работы ОАК выявили «избыточное количество руководителей различного уровня». Сам Рогозин не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе.