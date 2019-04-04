Сбербанк запустил сервис мгновенных переводов в страны бывшего СССР

17:35

Теперь денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья можно будет проводить по номеру телефона. Эту возможность клиентам дал Сбербанк.

«Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии», — говорится на сайте банка.

В настоящее время сервис доступен только для смартфонов на Android, в iOS он появится позднее. Услугу можно найти в разделе «Переводы за рубеж» в приложении. Пользователю нужно выбрать страну получателя, указать его имя и номер телефона.

«Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения», — добавили в Сбербанке.

Сейчас услуга доступна для переводов в десять государств: Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Монголию. В будущем Сбербанк обещает расширить этот список. При переводе деньги поступают на счет в Western Union, быть клиентом Сбербанка для получения средств не обязательно.