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Сбербанк запустил сервис мгновенных переводов в страны бывшего СССР

17:35 4.04.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Теперь денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья можно будет проводить по номеру телефона. Эту возможность клиентам дал Сбербанк.

«Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии», — говорится на сайте банка.

В настоящее время сервис доступен только для смартфонов на Android, в iOS он появится позднее. Услугу можно найти в разделе «Переводы за рубеж» в приложении. Пользователю нужно выбрать страну получателя, указать его имя и номер телефона.

«Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения», — добавили в Сбербанке.

Сейчас услуга доступна для переводов в десять государств: Белоруссию, Молдавию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Монголию. В будущем Сбербанк обещает расширить этот список. При переводе деньги поступают на счет в Western Union, быть клиентом Сбербанка для получения средств не обязательно.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Экономика и финансы, Сбербанк
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 22:36
Гость: Как

же теперь все джамшуды обрадоваюцца!!!
04.04.2019, 18:45
Гость: Ray Bloom

Денежки из России теперь будут утекать с мгновенной скоростью.
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