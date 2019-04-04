Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на полгода

09:29

Пресненский суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 25 сентября 2019 года. Об этом сообщило РИА Новости.

В среду, 3 апреля, суд в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу спортсменов. Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях и хулиганстве.

В то же время Кокорину инкриминируют два эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью, в том числе с применением предмета в качестве оружия, побои и хулиганство.

К рассмотрению уголовного дела по существу суд приступит 9 апреля. При этом суд отказался вернуть дело в прокуратуру.

«Назначить рассмотрение дела по существу на 9 апреля, в 12:00. Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты», — огласила решение судья Елена Абрамова.

Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка». Ранее им дважды продлевали срок ареста. В октябре 2018-го они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Позже от их рук пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.