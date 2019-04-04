]]> ]]>
Главная В России Новости

Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на полгода

09:29 4.04.2019
Изображение с сайта sportbox.ru
Изображение с сайта sportbox.ru
Материалы по теме:

Пресненский суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 25 сентября 2019 года. Об этом сообщило РИА Новости.

В среду, 3 апреля, суд в закрытом режиме провел предварительное слушание по делу спортсменов. Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях и хулиганстве.

В то же время Кокорину инкриминируют два эпизода умышленного причинения легкого вреда здоровью, в том числе с применением предмета в качестве оружия, побои и хулиганство.

К рассмотрению уголовного дела по существу суд приступит 9 апреля. При этом суд отказался вернуть дело в прокуратуру.

«Назначить рассмотрение дела по существу на 9 апреля, в 12:00. Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты», — огласила решение судья Елена Абрамова.

Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка». Ранее им дважды продлевали срок ареста. В октябре 2018-го они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Позже от их рук пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Расследования в России, Спортивные события и персоны, Футбол в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.04.2019, 15:48
Гость: не надо ЛЯ ЛЯ.

Нагнули этих быдлячих кокориных и мамаевых и правильно сделали! Если в башке сплошная кость и нет места для мозга, пусть пилят валежник. ......... решили, что им всё позволено.
04.04.2019, 15:28
Гость: Только в России,

заселенной Владимирами боятся иронуть сволочей ,боясь,что они не заменимы.Заменимы ,Вова,хотя бы и теми же неграми.Все равно сволочи в основном не из русских,хоть и маскируются под них.
04.04.2019, 14:34
Гость: Иван

По мне, так надо гнать в шею из госструктур таких Паков. Хамелеоны.
Все комментарии (27)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.