Конституционный суд отказался оценивать повышение пенсионного возраста

11:22

Конституционный суд России отказался рассматривать вопрос о конституционности повышения пенсионного возраста по запросу группы депутатов Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Депутаты, направившие запрос в декабре, указывали, что повышение пенсионного возраста, по их мнению, неконституционно, так как умаляет права граждан и «не отвечает… критериям социального государства». В определении суда сказано, что Конституция оставляет определение пенсионного возраста «на усмотрение законодателя», а вопрос целесообразности принятия закона выходит за пределы компетенции органа.

На указание депутатов, что «Единая Россия» практически не обратила внимание на предложенные оппозицией поправки, КС ответил, что парламентское большинство «несет риск утраты электоральной поддержки и доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных решений».

В юридической службе КПРФ назвали решение судей политизированным и пообещали продолжить попытки оспорить реформу и дальше, пишут «Ведомости».

Принятый в 2018 году закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Эти перемены, согласно социальным опросам, не поддерживает большинство россиян.