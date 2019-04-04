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Конституционный суд отказался оценивать повышение пенсионного возраста

11:22 4.04.2019
Конституционный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Конституционный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Конституционный суд России отказался рассматривать вопрос о конституционности повышения пенсионного возраста по запросу группы депутатов Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Депутаты, направившие запрос в декабре, указывали, что повышение пенсионного возраста, по их мнению, неконституционно, так как умаляет права граждан и «не отвечает… критериям социального государства». В определении суда сказано, что Конституция оставляет определение пенсионного возраста «на усмотрение законодателя», а вопрос целесообразности принятия закона выходит за пределы компетенции органа.

На указание депутатов, что «Единая Россия» практически не обратила внимание на предложенные оппозицией поправки, КС ответил, что парламентское большинство «несет риск утраты электоральной поддержки и доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных решений».

В юридической службе КПРФ назвали решение судей политизированным и пообещали продолжить попытки оспорить реформу и дальше, пишут «Ведомости».

Принятый в 2018 году закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Эти перемены, согласно социальным опросам, не поддерживает большинство россиян.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Конституционный суд России
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 14:44
Гость: ошиблись

Главный судья Зорькин партийную дисциплину не нарушит.
04.04.2019, 14:23
Гость: Старый евrей

В нашей стране, да еще и с неполживыми хахалевыми в главной судейскойроли, я бы таки не стал быть таким категоричным.
04.04.2019, 14:09
Гость: Сторонний наблюдатель

Вы, как, ребята, не садитесь, всё ж в музыканты не годитесь. Людям нравится сие действо. Люди проголосовали. Люди молчат, либо тихо блеют по углам.
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