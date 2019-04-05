Минздрав намерен наказывать за призывы к отказу от прививок

12:02

Пропаганда отказа от вакцинации может кому-то дорого обойтись. Минздрав РФ собирается предложить закон, предполагающий административное наказание за распространение подобной информации. Об этом сообщила ТАСС первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике эффективны не в полной мере», — заявила Яковлева.

По ее словам, с помощью интернета, средств массовой информации или религиозных сект некоторые люди распространяют информацию о вакцинации, которая не является достоверной. Эти данные подрывают доверие россиян к процедуре.

В связи с этим Минздрав работает над законопроектом, который установит «запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации». Предполагается, что ответственность за нарушение этого требования будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях.