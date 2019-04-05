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Минздрав намерен наказывать за призывы к отказу от прививок

12:02 5.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Пропаганда отказа от вакцинации может кому-то дорого обойтись. Минздрав РФ собирается предложить закон, предполагающий административное наказание за распространение подобной информации. Об этом сообщила ТАСС первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.

«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике эффективны не в полной мере», — заявила Яковлева.

По ее словам, с помощью интернета, средств массовой информации или религиозных сект некоторые люди распространяют информацию о вакцинации, которая не является достоверной. Эти данные подрывают доверие россиян к процедуре.

В связи с этим Минздрав работает над законопроектом, который установит «запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации». Предполагается, что ответственность за нарушение этого требования будет прописана в Кодексе об административных правонарушениях.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 14:34
Гость: не верю

Врачи убийцы.
05.04.2019, 14:33
Гость: Зоя

Сделал прививку ребеночку и ребеночек стал БЕСПЛОДНЫМ.
Это же бальзам на душу сатанистам!
05.04.2019, 13:37
Гость: Необходимо срочно

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