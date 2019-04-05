Начальник ГИБДД Москвы Коваленко ушел в отставку

12:25

Начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко написал заявление об отставке. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтверждает, что начальник УГИБДД генерал-майор полиции В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее СМИ писали, что 2 апреля в Госавтоинспекции МВД России прошло совещание, на котором обсуждался вопрос увольнения Коваленко.

Данные об уходе чиновника с должности подтверждал и источник радиостанции «Говорит Москва». По его словам, 3 апреля глава управления ушел в отпуск, после которого уже не вернется на свою должность.

В конце марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказывал о наложении взысканий на ряд сотрудников московского ГИБДД после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли два человека. На пересечении шоссе и МКАД столкнулись автомобили «Нива» и Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Женщина и девочка, сидевшие в «Ниве», погибли, еще один человек был госпитализирован.

После инцидента Виктор Коваленко и его заместитель получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах 2 апреля утверждал, что грядущее увольнение чиновника не связано с аварией на Можайском шоссе.