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Начальник ГИБДД Москвы Коваленко ушел в отставку

12:25 5.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко написал заявление об отставке. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтверждает, что начальник УГИБДД генерал-майор полиции В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее СМИ писали, что 2 апреля в Госавтоинспекции МВД России прошло совещание, на котором обсуждался вопрос увольнения Коваленко.

Данные об уходе чиновника с должности подтверждал и источник радиостанции «Говорит Москва». По его словам, 3 апреля глава управления ушел в отпуск, после которого уже не вернется на свою должность.

В конце марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев рассказывал о наложении взысканий на ряд сотрудников московского ГИБДД после ДТП на Можайском шоссе, в котором погибли два человека. На пересечении шоссе и МКАД столкнулись автомобили «Нива» и Mercedes Gelandewagen, за рулем которого был уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Женщина и девочка, сидевшие в «Ниве», погибли, еще один человек был госпитализирован.

После инцидента Виктор Коваленко и его заместитель получили предупреждения о неполном служебном соответствии. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах 2 апреля утверждал, что грядущее увольнение чиновника не связано с аварией на Можайском шоссе.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 22:09
Гость: xmyr

Хм..ушел. Как то всё это по русски,только вот на или за вопрос.
05.04.2019, 20:29
Гость: праорцельс

всех надо разгонять и новых набирать)) желательно не из нашей галактики))
05.04.2019, 18:01
Гость: гнус

Меняй ,не меняй,"иент" он и останется "ментом" ,как и таможенник,"опасная"профессия.На дорогах и границах ничего не изменится,как "ошкуривал",брали "мзду"так и далее будет.Болото.
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