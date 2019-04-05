Конституционный суд скорее отменит пенсии, чем пенсионную реформу

Конституционный суд возложил политическую ответственность на «Единую Россию», но сохранил грабеж



Фото с сайта ksrf.ru

Российские власти упустили шанс отменить людоедскую пенсионную реформу, сохранив лицо. Это стало бы возможным, в случае положительного решения Конституционного суда (КС) по запросу КПРФ о признании принятого закона неконституционным.

Однако, КС отказался от полноценного рассмотрения требования парламентариев, о чем вынес определение, опубликованное на сайте суда.

«Признать запрос группы депутатов Госдумы не подлежащим дальнейшему рассмотрению в заседании КС РФ, поскольку для разрешения поставленного заявителями вопроса не требуется вынесения предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона „О КС РФ“ итогового решения в виде постановления», - вполне иезуитски сформулировали судьи.

Высказался КС и по существу вопроса.

«Осуществляя свои полномочия в указанной сфере, законодатель вправе не только устанавливать, но и изменять условия пенсионного обеспечения, соблюдая при этом требования конституции», - говорится в определении. То есть власти, могут повышать пенсионный возраст, менять суммы выплат, не сообразуясь с социальными последствиями.

А ведь именно на социальный характер российского государства, закрепленный в 7 статье Конституции РФ ссылались авторы запроса. Кроме того, по их мнению, была нарушена статья 55, которая запрещает принимать законы, умаляющие права россиян. Нарушения сразу двух статей основного закона страны делает пенсионную реформу неконституционной, уверены в КПРФ.

Напомним, это позиция не только депутатов-коммунистов, но и их коллег по думской оппозиции из ЛДПР и «Справедливой России». Почти все депутаты трех фракций поставили свои подписи под запросом в КС. Депутаты от «Единой России», включая Поклонскую, чьими голосами и была принята пенсионная реформа, в ее судебном оспаривании участия не принимали.

Исчерпав юридические методы борьбы, КПРФ решила обратиться к уличным. Так, отделение партии в Петербурге провели 4 апреля уличную акцию протеста на Сенатской площади (КС располагается в северной столице - авт.). Коммунисты потребовали полной отмены пенсионной реформы, как противоречащей основному закону.

Определение КС нам прокомментировал автор запроса КПРФ депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

- Я понимаю так, что это все-таки не юридическое, а политическое решение. Я был убежден, что КС рассмотрит наш запрос по крайней мере в полноценном судебном заседании. С приглашением представителя президента, представителя правительства, Генпрокуратуры, Верховного суда, с участием экспертов.

Ведь до сих пор у нас обсуждалась только социальная, экономическая и политическая стороны пенсионной реформы. Правовая сторона не обсуждалась. Поэтому мы предложили обсудить тему с точки зрения ее соответствия конституции. Но суд уклонился от этого дела. По-другому я это расценить не могу.

Несоответствие пенсионной реформы двум статьям Конституции очевидно. Но если КС считает иначе, он мог бы нас убедить в обратном. Ведь там судьи самой высокой квалификации. Самые главные, самые компетентные судьи. Давайте подискутируем, поговорим. Может мы с ними согласимся.

Но для этого необходимо всестороннее исследование вопроса. Это позволит убедить юридическое сообщество в том, что правительство право в пенсионной реформе. Но пока юристы убеждены, что прав я, а не правительство. Многие читали мою жалобу, я знаю их отзывы.

- Интересно, что КС, отказавшись рассматривать запрос, все же высказался, пусть и куце, по существу вопроса…

- Очень часто, в большинстве постановлений, КС руководствовался духом, а не буквой Конституции. А тут… Это все нежелание участвовать в «разборках», прошу прощения за термин, между оппозицией и правящей партией. Желание уйти от этого.

Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский обратил внимание на политическую оценку, которую дал Конституционный суд в своем определении.

- Запрос в КС написан, конечно, от души. Но было маловероятно, что КС пойдет против остальной части власти в таком болезненном вопросе. Я понимаю общий смысл определения КС следующим образом…

Как ни странно, принятые пенсионные законы не ухудшают права граждан в целом. Они ухудшают положение отдельных граждан. Но в целом направлены на то, чтобы пенсионная система выполняла свою функцию и другой возможности для этого нет. А все доводы о том, что эта система не продуманна, не обоснована КС отверг, указав, что это не входит в его компетенцию.

- В определении КС сказано, что обжалованию оно не подлежит. Получается, это последняя инстанция, последняя возможность решить проблему?

- Я бы не сказал, что КС - это последняя инстанция. Можно еще каким-то образом поставить вопрос в Европейском суде. Потому что я знаю, что целый ряд граждан обжалуют повышение пенсионного возраста в обычных судах. И вот когда они пройдут все инстанции, можно будет обратиться и в ЕСПЧ. Но это случится еще очень нескоро.

- Интересно, что КС не смог обойти политическую сторону вопроса…

- Да, я сейчас процитирую вам очень любопытный кусок из определения.

«Фракции и политические партии, оказавшиеся в меньшинстве, не лишены возможности как критиковать своих оппонентов… а парламентское же большинство, реализовав свое преимущество при голосовании, несет риск утраты электоральной поддержки и доверия избирателей ввиду возможных негативных последствий принятых законодательных решений. В этом в том числе проявляется политическая и парламентская конкуренция».

То есть КС переложил, как мне показалось, всю ответственность на «Единую Россию». Прямым открытым текстом. Мол, правящая партия, приняв такое решение, должна понести все негативные последствия.

- Припечатать единороссов, конечно, ценно, но хотелось бы движения на пути к отмене людоедской реформы…

- Тем не менее, это важнейший этап борьбы за наши права. И это меняет ситуацию. Люди начинают понимать, что такие методы не действуют. И им не остается ничего другого, как перестать поддерживать партию власти на выборах. Надеюсь, к 8 сентября «ЕдРо» вновь потеряет поддержку.

Так что это обращение в КС сыграло свою положительную роль. За это нужно поблагодарить три парламентские партии, которые проявили просто удивительную договороспособность. Я даже не помню ничего подобного за последнее время.

По мнению члена бюро президиума партии «Родина», директора Института свободы Федора Бирюкова, Россию ждут социальные баталии по пенсионному вопросу.

- Полагаю, что заявители-депутаты, обращаясь в КС, и не надеялись на иное решение суда. С их стороны это был жест политического протеста. Что совершенно логично, потому что программные установки этих партий содержат совершенно иные решения пенсионных проблем.

В то же время КС поступить иначе не мог, так как он не является оппозиционным органом. Он является составной частью нынешней симфонии властей. Суд не слукавил, поскольку пенсионное обеспечение упоминается в 7 статье Конституции, где говорится, что РФ - социальное государство, которое создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие, а также устанавливаются пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. И всё. Вот он и констатировал, что власти установили новые порядки государственных пенсий.

- Этак однажды КС не моргнув глазом констатирует массовую смерть россиян предпенсионного возраста…

- Речь здесь идет не о том, что повышение возраста антиконституционно, а о том, что конституционная норма - статья 7, крайне размыто повествует о том социальном государстве, каким должна быть РФ. И за счет этой расплывчатости, которая, разумеется, была включена в основной закон намеренно, с прицелом на демонтаж социального государства, можно сделать все, что угодно. Например, установить пенсию в один рубль. И это будет конституционно.

- Закон, что дышло… Что надо сделать, чтобы такого не было?

- Нужно, например, прописать соотношение государственных пенсий и МРОТ. Так, партия «Родина» уже давно выступает за отмену всех этих минимумов и введение, в том числе на конституционном уровне, понятия государственного стандарта достойной жизни. Что как раз соответствует первому пункту статьи 7. Нужно конкретизировать, что такое «достойная жизнь». Это отнюдь не минимум.

Полагая, что в нынешних условиях темы пенсий, зарплат будут только усугубляться. Рост тарифов, цен, общее удорожание жизни, снижение ее качества, о чем свидетельствует недавний скандальный опрос Росстата (оказалось, людям не хватает обуви), будут обострять противоречия между либеральной бюрократией и обществом.

Бюрократия сейчас пытается проводить те же самые гайдаровские реформы, но чуть мягче. Это увеличение пенсионного возраста как возможности не платить пенсии и всевозможных поборов. Рождаемость падает, смертность возросла уже в десятках регионов, согласно отчету Голиковой. Это приведет к старению нации.

Обращение депутатов в КС - это демоверсия грядущих социальных баталий на этот счет. Менять и пенсионные и трудовые отношения все равно придется. Все эти идеи ввести алименты детей за нетрудоспособных родителей и т. п. будут наталкиваться на растущее ожесточение населения. Надеюсь наш политический класс, его наиболее здоровая популистская часть не допустит.

Думаю, борьба с бедностью, о которой изначально говорил президент, обозначив как главную задачу правительства, послужит консолидации здоровых кланов политического класса. И, может быть, созданию новых политических субъектов, которые будут мыслить не в парадигме солидарной бюрократии, а защищать конкретные слои населения: наемных работников и будущих пенсионеров.