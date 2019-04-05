Захарова ответила на обещание министра Украины въехать в Москву на танках

07:55

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" - написала Захарова в Facebook.

Как пишет РИА Новости, Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в российской столице "вместе с союзниками" на танках с надписью "на Москву".

Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ в своем Twitter напомнил, что "всерьез въехать в Москву" собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что “киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму”.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил в интервью РИА Новости, что киевские власти регулярно обещают провести парад в Севастополе и приехать в Москву на танках. "А если союзники откажутся, Омелян сам на танке поедет или даст "стрекача" при первом выстреле?" - задался вопросом парламентарий.

"Мы уже повидали "героев" Украины - одни в Киеве прячутся, другие в российском СИЗО сидят. Ни те, ни другие до Москвы так и не добрались", - заключил Бальбек.