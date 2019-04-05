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Захарова ответила на обещание министра Украины въехать в Москву на танках

07:55 5.04.2019
Мария Захарова
Фото с офстраницы в Facebook
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперед и с песней!" - написала Захарова в Facebook.

Как пишет РИА Новости, Омелян, комментируя инициативу о создании единого транспортного пространства с Россией, заявил, что он обязательно побывает в российской столице "вместе с союзниками" на танках с надписью "на Москву".

Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ в своем Twitter напомнил, что "всерьез въехать в Москву" собирался лишь Адольф Гитлер, и выразил уверенность, что “киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму”.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил в интервью РИА Новости, что киевские власти регулярно обещают провести парад в Севастополе и приехать в Москву на танках. "А если союзники откажутся, Омелян сам на танке поедет или даст "стрекача" при первом выстреле?" - задался вопросом парламентарий.

"Мы уже повидали "героев" Украины - одни в Киеве прячутся, другие в российском СИЗО сидят. Ни те, ни другие до Москвы так и не добрались", - заключил Бальбек.

Темы: Отношения России и Украины, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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05.04.2019, 14:06
Гость: мое мнение может не совпадать с мнением Влавдимира

Что делать? Есть группа которая реагирует. Им это нравится, а по сути это унижение Российской дипломатии, Петра Великого, династии Романовых, советской дипломатии в конце концов. Не гоже России участвовать в перепалках с ничем и никем. Таким образом Россию опускают на одну ступеньку с ними. Это позорище для дипломатии Великой страны дипломатов Грибоедова, Молотова, Громыко, Примакова.
05.04.2019, 13:55
Гость: Александр Павлович

А у нас батюшка пел "Мурку". Но это вовсе не означает, что у него низкая квалификация, и что он некачественно отпускает грехи прихожанам.
05.04.2019, 13:52
Гость: Александр Павлович

Так и Чубайс предлагал Захаровой перейти работать в Дом-2 вместо Бузовой. А Бузову поставить на МИД вместо Захаровой. Чубайс полагает, что Бузова быстро войдет в курс дела и будет проводить брифинги не хуже.
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