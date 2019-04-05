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Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

10:48 5.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, пишет газета "Ведомости".

По данным издания о проблемах с использованием таких банкнот клиенты банка начали сообщать в минувшее воскресенье. В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения.

В колл-центре Сбербанка сообщили о наличии проблемы, в то же время пресс-служба заявила об отсутствии ограничений по приему купюр определенного номинала.

По данным источника газеты, несколько месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых 5000 рублей. В ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тыс. рублей, это были "единичные случаи" вбросов в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.

Пятитысячные купюры - это банкноты самого крупного номинала в России с 2006 года по настоящее время. Проблемы с их приемом в банкоматах из-за большого количества подделок и обновления ПО самими банками возникали в течение нескольких лет, в том числе в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.

Темы: Фальшивомонетчики и борьба с ними, Экономика и финансы, Сбербанк
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.04.2019, 13:55
Гость: Наибулина

Проблема решается очень просто, надо отменить купюры по 5 тыс рублей и никаких фальшивок не будет.
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