Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

10:48

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, пишет газета "Ведомости".

По данным издания о проблемах с использованием таких банкнот клиенты банка начали сообщать в минувшее воскресенье. В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения.

В колл-центре Сбербанка сообщили о наличии проблемы, в то же время пресс-служба заявила об отсутствии ограничений по приему купюр определенного номинала.

По данным источника газеты, несколько месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых 5000 рублей. В ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тыс. рублей, это были "единичные случаи" вбросов в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.

Пятитысячные купюры - это банкноты самого крупного номинала в России с 2006 года по настоящее время. Проблемы с их приемом в банкоматах из-за большого количества подделок и обновления ПО самими банками возникали в течение нескольких лет, в том числе в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.