]]> ]]>
Главная В России Новости

Песков посчитал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими

18:23 5.04.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе последних данных Росстата, согласно которым более 35% российских семей не могут позволить себе вторую пару обуви на сезон.

«Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», - сказал Песков, отметив, что в Кремле по-прежнему удивлены использованными Росстатом критериями.

Песков также добавил, что Кремле ознакомились и с объяснениями Росстата. Тем не менее в администрации президента не считают, что подобные исследования носят прикладной характер, сообщает «Интерфакс». По мнению Пескова, они скорее академические. Объяснить выбор именно подобного критерия в Кремле все равно затруднились.

«Я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр», - предположил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» говорилось, что около трети россиян не могут позволить себе покупать за сезон две пары обуви. Ознакомившись с данными в первый раз, в Кремле удивились полученным сведениям и не смогли их прокомментировать.

Темы: Росстат, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.04.2019, 00:37
Гость: Кипу

в фотошопе пририсуй - поймешь.
06.04.2019, 00:36
Гость: всего 3,7 млн. руб в сутки.

Братан! Ты забыл 4 приписать.
43,7 млн. руб в сутки.
06.04.2019, 00:35
Гость: В болотных

сапогах хорошо в театр или ресторан ходить.
Все комментарии (22)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.