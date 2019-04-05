Песков посчитал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими

18:23

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе последних данных Росстата, согласно которым более 35% российских семей не могут позволить себе вторую пару обуви на сезон.

«Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», - сказал Песков, отметив, что в Кремле по-прежнему удивлены использованными Росстатом критериями.

Песков также добавил, что Кремле ознакомились и с объяснениями Росстата. Тем не менее в администрации президента не считают, что подобные исследования носят прикладной характер, сообщает «Интерфакс». По мнению Пескова, они скорее академические. Объяснить выбор именно подобного критерия в Кремле все равно затруднились.

«Я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр», - предположил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» говорилось, что около трети россиян не могут позволить себе покупать за сезон две пары обуви. Ознакомившись с данными в первый раз, в Кремле удивились полученным сведениям и не смогли их прокомментировать.