Мизулина просит Роскомнадзор признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО

23:51

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор с просьбой признать фейковой новость о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает ТАСС.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских СИЗО. Сенатор якобы попросила, чтобы эти занятия приостановили. В основу обращения было положено письмо православного богослова Александра Дворкина, который считает, что такие занятия могут привести к распространению гомосексуальности среди заключенных.

"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", - цитирует Мизулину пресс-служба. Там уточнили, что сенатор планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.

По словам Мизулиной, она не оставляет без ответа ни одно обращение граждан, и многие из них отправляет в профильные министерства и ведомства. Речь, по ее словам, идет о десятках тысяч писем в год. "Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую истерию? Ничем иным, как сознательной манипуляцией, это назвать не могу", - отметила сенатор.