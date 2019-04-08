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Мизулина просит Роскомнадзор признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО

23:51 8.04.2019
Фото с сайта elenamizulina.ru

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор с просьбой признать фейковой новость о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает ТАСС.

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что Мизулина обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность занятий йогой в московских СИЗО. Сенатор якобы попросила, чтобы эти занятия приостановили. В основу обращения было положено письмо православного богослова Александра Дворкина, который считает, что такие занятия могут привести к распространению гомосексуальности среди заключенных.

"Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО и уж тем более "запретить йогу", - цитирует Мизулину пресс-служба. Там уточнили, что сенатор планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор по факту распространения фейковых новостей.

По словам Мизулиной, она не оставляет без ответа ни одно обращение граждан, и многие из них отправляет в профильные министерства и ведомства. Речь, по ее словам, идет о десятках тысяч писем в год. "Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую истерию? Ничем иным, как сознательной манипуляцией, это назвать не могу", - отметила сенатор.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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09.04.2019, 10:10
Гость: Шило - мда

Согласен.Великие проблемы для страны.
09.04.2019, 08:37
Гость: мда)))

"Великие" люди занимаются ""великими делами.
09.04.2019, 07:47
Гость: Поручик

Конечно фейковые новости зеки в зоне занимаются не только йогой а еще дзюдо, каратэ и самбо, делают финки, кастеты и прочие нужные в их промысле вещи чтобы выйти на свободу полностью подготовленными к новым подвигам такая теперь у нас зона с шашлычком и коньячком все 5 звезд и все включено.
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