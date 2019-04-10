Дмитрий Медведев рассказал о своих двойках в школе

16:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе открытого урока «Профессия — руководитель» признался, что в школе у него были плохие отметки. По одному из предметов в выпускном классе у него была двойка в четверти.

«В школу я сначала любил ходить, потом — не любил. С определенного возраста. Двойки у меня, конечно, были», — рассказал детям Медведев.

По словам главы российского правительства, теперь, в ходе открытого урока, он готов открыть одну свою школьную тайну. Рассказать об одном случае, о котором никогда еще не говорил.

«Я такую тайну открою, никогда об этом не рассказывал. У меня в 10 классе — а тогда 10 классов было, не 11, как сейчас — по одному из предметов, называть его не буду, была двойка даже в четверти. Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек — у меня и троек уже не осталось. Я все зачистил», — рассказал школьникам глава правительства.

Медведев подчеркнул, что в плохих отметках тоже есть смысл.

«Так что двойки должны быть даже для того, чтобы понять в чем разница между двойкой и пятеркой», — заключил премьер-министр.