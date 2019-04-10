Чиновники сделали заключение по Экотехнопарку в Шиесе на материалах полувековой давности

16:05

Строительство высокотехнологичного Экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области встретило новое препятствие: на этот раз к местным активистам присоединились федеральные чиновники

Фото с сайта m.echosevera.ru

Так, 8 апреля Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека опубликовал на своем сайте заявление о том, что «строительство экотехнопарка вблизи пос. Шиес приведет к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы». Основанием для столь категоричных выводов стало заключение, сделанное по материалам исследований этого района от 1965 года.

СПЧ опубликовал информацию Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов с описанием гидрологической характеристики района строительства Экотехнопарка вблизи железнодорожной станции Шиес. При этом результаты проведенных в районе станции инженерно-геологических изысканий в 2018 году почему-то не были учтены.

Между тем если досконально изучить справку и ссылки на материалы, приведенные в статье, и сравнить их с натурными геологическими изысканиями в границах станции Шиес, проведенными в 2018 году, можно предположить, что специалисты Совета поспешили с негативными выводами о проекте.

К примеру, в районе предполагаемого строительства Экотехнопарка нет подземных напорных вод и выходящих на поверхность ключей, равно как нет болот, ручьев и рек.

Кроме того, исходя из заключения, территория в районе станции Шиес перенасыщена влагой исключительно в период таяния снега и выпадения дождевых осадков, что, соответственно, носит сезонный характер. А ее долгое естественное удаление обусловлено большим количеством гниющей древесины, оставшейся, по данным историков, после лесозаготовок. Это общеизвестный факт для каждого местного жителя и любого стороннего наблюдателя, поинтересовавшегося историей Ленского района второй половины XX века.

Все эти данные делают весьма сомнительными выводы о том, что указанные территории находятся в водоохранной зоне 1, 2 или 3-го пояса, на чем настаивают авторы заключения.

Действительно, внимательно изучив заключение и указанные в нем ссылки, можно заметить, что ближайший водный объект, возможно имеющий охранные зоны, удален от станции Шиес почти на 25 км.

Более того, авторы заключения подтверждают слова представителей инвестора проекта ООО «Технопарк» и министра природных ресурсов Архангельской области Александра Ерулика, сказанные на встрече с жителями региона в конце января этого года, о наличии естественного глиняного замка, препятствующего проникновению так называемой верховодки в почву.

Получается, информацию на сайте Совета по правам человека преподнесли неверно: своим заключением специалисты Двинско-Печорского бассейнового водного управления вовсе не отвергают возможность рассмотрения указанной территории под строительство Экотехнопарка без вреда для окружающей среды.

Не менее удивительным стал факт того, что 9 апреля дата публикации на сайте СПЧ оказалась измененной с 8 апреля на 6 апреля. Связано ли это с обрушившейся на Совет по правам человека критикой экоактивистов о поздней публикации столь противоречивой информации, или с тем, что прошедшие митинги не были такими массовыми, как это ожидали их организаторы, еще предстоит выяснить.