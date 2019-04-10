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СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

10:35 10.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По версии СК, в марте Вильнюсский окружной суд незаконно обвинил фигурантов дела о событиях января 1991 года — Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и других граждан России — в преступлениях против человечности и военных правонарушениях и назначил сроки от четырех до 14 лет лишения свободы.

"Судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе. <...> Они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых", — отметила Петренко.

Она обратила внимание на то, что суд пренебрег фактами стрельбы по гражданским с крыш и верхних этажей зданий в Вильнюсе, хотя известно, что "в конфликте участвовала третья сторона". Кроме того, приговор вынесли вопреки принципу международного права — "недопустимости придания уголовному закону обратной силы".

Дело возбуждено против судей Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начался судебный процесс по "делу о событиях 13 января". По мнению властей Литвы, протестующие, которые погибли при беспорядках у Вильнюсской телебашни в 1991-м, были убиты советскими солдатами. Однако никаких доказательств следствие не предоставило.

В июле прошлого года Следственный комитет возбудил дело против литовских генпрокуроров и судей. Их обвиняют в том, что после расследования событий в Вильнюсе они привлекли к ответственности невиновных россиян — военных, милиционеров и членов Коммунистической партии.

Как подчеркнули в СК, в 1991 году Литовская ССР еще входила в состав Советского Союза, а войска "выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством".

Темы: Литва, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 14:11
Гость: смущеный литовский патриот Обалтус Жмудяка

Дык,тавойт , как ево... да здравствует литовской суд,самый гуманный суд в мире. А судей на шконку.
10.04.2019, 12:32
Гость: хрущ

Лишняя хромосома в действии...
10.04.2019, 12:31
Гость: Иван простак

Дожились. Какое то лимитрофное фуфло выносит приговор героям. Пора восстанавливать контору, вроде отдела Судоплатова.
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