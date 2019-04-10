СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам
Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По версии СК, в марте Вильнюсский окружной суд незаконно обвинил фигурантов дела о событиях января 1991 года — Дмитрия Язова, Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля, Геннадия Иванова и других граждан России — в преступлениях против человечности и военных правонарушениях и назначил сроки от четырех до 14 лет лишения свободы.
"Судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе. <...> Они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых", — отметила Петренко.
Она обратила внимание на то, что суд пренебрег фактами стрельбы по гражданским с крыш и верхних этажей зданий в Вильнюсе, хотя известно, что "в конфликте участвовала третья сторона". Кроме того, приговор вынесли вопреки принципу международного права — "недопустимости придания уголовному закону обратной силы".
Дело возбуждено против судей Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.
Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990-го, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.
В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.
В 2016 году в Литве начался судебный процесс по "делу о событиях 13 января". По мнению властей Литвы, протестующие, которые погибли при беспорядках у Вильнюсской телебашни в 1991-м, были убиты советскими солдатами. Однако никаких доказательств следствие не предоставило.
В июле прошлого года Следственный комитет возбудил дело против литовских генпрокуроров и судей. Их обвиняют в том, что после расследования событий в Вильнюсе они привлекли к ответственности невиновных россиян — военных, милиционеров и членов Коммунистической партии.
Как подчеркнули в СК, в 1991 году Литовская ССР еще входила в состав Советского Союза, а войска "выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством".