«Фиктивный аккаунт как инструмент цветных революций»

Сегодня активно внедряются новые технологии социальной инженерии, создающие неведомые ранее модели принятия решений

За год до «арабской весны», в 2010 г. правительство США заключило договор с компанией HBGary Federal на разработку компьютерной программы, которая может создавать многочисленные фиктивные аккаунты в соцсетях для манипулирования и влияния на общественное мнение по спорным вопросам, продвигая нужную точку зрения.

Она также может быть использована для наблюдения за общественным мнением, чтобы находить опасные точки зрения.

Еще раньше ВВС США заказала разработку Persona Management Software, которую можно использовать для создания и управления фиктивными аккаунтами на сайтах социальных сетей, чтобы искажать правду и создавать впечатление, будто существует общепринятое мнение по спорным вопросам. Буквально «персонажи» соцсетей должны производить впечатление, что они происходят почти из любого места в мире, и могут взаимодействовать посредством обычных онлайн-сервисов и сетевых платформ.

В июне 2010 г. программа была запущена.

Фактически сегодня активно внедряются новые технологии социальной инженерии, создающие неведомые ранее модели принятия решений, изменяющие когнитивный базис современного человека. А интернет, будучи планетарной информационной магистралью, превращает такие проекты, как WikiLeaks, Facebook и Twitter в инструмент борьбы за влияние и конкретно смену политических режимов в странах-мишенях.

Давайте более подробно разберем понятие «флэшмоб». Дословный перевод «flash mob» на русский язык означает «мгновенная толпа», хотя правильнее – «умная толпа», т.е. толпа, имеющая цель и четко следующая заранее подготовленному сценарию. Собственно, это уже и не толпа.

В 2002 г. в книге «Умная толпа» специалист по культурным, социальным и политическим импликациям в медиа-сферу современности американец Рейнгольд не только подробно описал флэшмоб, придавая особое значение новому способу организации социальных связей, структур, но фактически предвосхитил и описал волну новых социальных «революций». Он полагал, что флэш-акции (смарт-мобы) столь мобильны, благодаря тому, что ее участники используют современные средства коммуникации для самоорганизации.

Считается, что идея организовать флэшмоб с использованием Интернета как организационного ресурса пришла создателю первого сайта для форматирования подобных акций FlockSmart.com Зазуэта после знакомства с творчеством Рейнгольда.

Сегодня флэшмобы используются довольно широко и формируют совершенно особую реальность. Дело в том, что флэшмобы являются механизмом формирования конкретного поведения в данный момент в данном пространстве.

Управляемость «умной толпы» достигается за счет следующих принципов организации. Во-первых, акция заранее готовится через официальные интернет-сайты, где мобберы разрабатывают, предлагают и обсуждают сценарии для акций. Однако широкому кругу общественности об этом ничего не должно быть известно.

Во-вторых, чтобы не вызывать отрицательной реакции у случайных зрителей, такие акции проходят тихо и без шума, спокойно и вообще еле заметно. Чтобы не вызвать смех у случайных зрителей, участниками акции все делается с серьезным видом: флэшмоб должен вызывать недоумение, но не смех. На акциях участниками делается вид, что все спонтанно, поэтому движения и внешний вид должны быть самыми простыми, обыденными.

В-третьих, акция начинается одновременно всеми участниками, но должна выглядеть как спонтанная. Для этого согласовывается время или назначается специальный человек («маяк»), который должен подать всем сигнал для начала акции.

В-четвертых, акция не должна длиться долго – обычно до пяти минут, иначе случайные зрители начинают проявлять активность: задавать вопросы, вызывать работников охраны и правопорядка и т.п.

В-пятых, участники должны делать вид, что не знают друг друга.

И, наконец, акции должны быть регулярными и иметь абсурдный характер (действия мобберов не должны поддаваться логическому объяснению).

При этом флэшмоб – совершенно добровольное занятие. Но самое главное, что все участники флэшмоба не знают и не должны знать истинной причины организации той или иной акции. Важнейший смысл смартмоба как «новой социальной революции» заключается в том, что подобные акции формируют модели необдуманного, навязанного «маяком» поведения больших масс людей. В момент флэшмобов происходит спектаклизация реальности, индивид утрачивает собственно индивидуальность, превращаясь в легко управляемый винтик социальной машины.

Еще в начале ХХ в. французский психолог и социолог Г. Лебон обратил внимание на влияние толпы, массовых акций на индивида. Ученый выделил три причины изменения личности, индивидуального «Я», которые тщательно проанализированы теоретиками современных протестов и активно используются в процессе подготовки и осуществления переворота. Приведем большие цитаты, но они того заслуживают.

Во-первых, «индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда он бывает один. В толпе же он тем менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе».

Во-вторых, есть «зараза», которая «способствует образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. Зараза представляет такое явление, которое легко указать, но не объяснить; ее надо причислить к разряду гипнотических явлений... В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы».

«Третья причина, и притом самая важная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении, это – восприимчивость к внушению; зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием этой восприимчивости…. Индивид, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин, – неизвестно, приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта... Сознательная личность у загипнотизированного совершенно исчезает, так же как воля и рассудок, и все чувства и мысли направляются волей гипнотизера.

Таково же приблизительно положение индивида, составляющего частицу одухотворенной толпы. Он уже не сознает своих поступков, и у него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения такой субъект будет совершать известные действия с неудержимой стремительностью; в толпе же эта неудержимая стремительность проявляется с еще большей силой, так как влияние внушения, одинакового для всех, увеличивается путем взаимности».

Исходя из проведенного анализа, Лебон сделал вывод, которым до сих пор пользуются организаторы массовых мероприятий: «исчезновение сознательной личности, преобладание личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление превратить немедленно в действие внушенные идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в толпе. Он уже перестает быть сам собою и становится автоматом, у которого своей воли не существует».

Столетней давности наработки осовременены и дополнены компьютерными технологиями.