Меркель назвала ситуацию в Евросоюзе критической

Канцлер Германии Ангела Меркель считает ситуацию в Евросоюзе критической и призывает делами доказать способность ЕС меняться, сообщило в пятницу, 16 сентября, агентство Reuters.

«Мы в критической ситуации», — заявила Меркель в Братиславе, где проходит неформальный саммит ЕС. По мнению 62-летней Меркель, ЕС должен своими действиями показать, что может стать лучше в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом, в сфере обороны, экономики и рынка труда.

Канцлер Германии выразила надежду, что лидерам 28 стран за одну встречу удастся согласовать декларацию Братиславы. Но призвала не ждать от саммита в словацкой столице решения проблем.

Меркель рассказала, что вопросы миграции и борьбы с причинами миграционного кризиса будут прорабатываться до конца 2016 года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года. «Мы хотим добиться конкретного прогресса», — заверила канцлер.