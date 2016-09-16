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Меркель назвала ситуацию в Евросоюзе критической

14:24 16.09.2016
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
Ангела Меркель. Фото с личной страницы в Facebook
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает ситуацию в Евросоюзе критической и призывает делами доказать способность ЕС меняться, сообщило в пятницу, 16 сентября, агентство Reuters.

«Мы в критической ситуации», — заявила Меркель в Братиславе, где проходит неформальный саммит ЕС. По мнению 62-летней Меркель, ЕС должен своими действиями показать, что может стать лучше в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом, в сфере обороны, экономики и рынка труда.

Канцлер Германии выразила надежду, что лидерам 28 стран за одну встречу удастся согласовать декларацию Братиславы. Но призвала не ждать от саммита в словацкой столице решения проблем.

Меркель рассказала, что вопросы миграции и борьбы с причинами миграционного кризиса будут прорабатываться до конца 2016 года и до 60-летия Римского договора в марте 2017 года. «Мы хотим добиться конкретного прогресса», — заверила канцлер.  

Темы: Ангела Меркель, Германия, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 17:25
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Подправит Конституцию и будет править вечно! А недовольные немцы - пятая коломна и предатели родины...
16.09.2016, 16:40
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

У Евросоюза начались критические дни?
16.09.2016, 16:00
На самом деле

Ангела путает- это её положение критическое, немцы всё больше недовольны её политикой.
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