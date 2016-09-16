Порошенко объявил о расширении санкций против компаний и граждан РФ

Санкционный список российских компаний и физических лиц будет расширен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны страны.

По его словам, ограничительные меры будут распространяться на предприятия ВПК России, финансовые учреждения, которые оказывают поддержку ДНР и ЛНР, а также авиационных и морских перевозчиков, работающих в Крыму, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Кроме того, в список включат лиц, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России в Крыму. Под санкции попадут победители этих выборов, члены избиркомов и участники избирательного процесса. Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову доработать соответствующим образом санкционный список.

Ранее стало известно, что Киев ввел санкции в отношении судей по делу режиссера Олега Сенцова и представителей правоохранительных органов, ответственных за его преследование.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. Новый состав нижней палаты российского парламента будет избираться по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам.

