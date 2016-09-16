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Порошенко объявил о расширении санкций против компаний и граждан РФ

21:58 16.09.2016
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Санкционный список российских компаний и физических лиц будет расширен. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны страны.

По его словам, ограничительные меры будут распространяться на предприятия ВПК России, финансовые учреждения, которые оказывают поддержку ДНР и ЛНР, а также авиационных и морских перевозчиков, работающих в Крыму, сообщается на официальном сайте президента Украины.

Кроме того, в список включат лиц, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России в Крыму. Под санкции попадут победители этих выборов, члены избиркомов и участники избирательного процесса. Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову доработать соответствующим образом санкционный список.

Ранее стало известно, что Киев ввел санкции в отношении судей по делу режиссера Олега Сенцова и представителей правоохранительных органов, ответственных за его преследование.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. Новый состав нижней палаты российского парламента будет избираться по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам.
  

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Украина, Отношения России и Украины, Экономические санкции и эмбарго, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2016, 00:28
Кирилл.

"Оправданные фигуранты дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага, получили более двух миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.
Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы".
"ХРОНИКА ВСТАВАНИЯ С КОЛЕН"
17.09.2016, 00:24
Контрразведчиk.

Пётр Алексеевич, а против твоих предприятий в Липецкой области, мы пока санкции не вводили.))) Плати налоги в казну России и всё будет хорошо, а конфетки твои, так себе, не очень вкусные.)))
16.09.2016, 23:23
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Почему в списке нет предприятий ЖКХ?
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