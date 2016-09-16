СМИ раскрыли детали соглашения США и России по Сирии

США разместят в Сирии свои самолеты наблюдения в рамках соглашения с Россией по урегулированию ситуации в регионе, сообщает агентство Associated Press в пятницу, 16 сентября, со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.

Источники агентства рассказали, что США перебросят в Сирию военную технику из других регионов. Это делается для того, чтобы не подрывать деятельность возглавляемой США коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), пояснили собеседники AP.

Власти США также намерены нарастить в Сирии число специалистов по анализу разведывательных данных для координации с Россией атак по позициям террористов. В подписанном сторонами соглашении указывается, что в случае, если семидневное перемирие в Сирии будет соблюдено, а в районы, окруженные сирийской армией, придет гуманитарная помощь, Россия и США создадут так называемый Центр совместного планирования для обмена данными разведки и координации атак по террористам.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри объявили о плане по примирению сторон в Сирии 10 сентября. Это произошло после многомесячных сложных переговоров между Россией и США. Соглашение состоит из пяти документов, которые остались засекреченными.