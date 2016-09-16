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СМИ раскрыли детали соглашения США и России по Сирии

15:48 16.09.2016
Сюжет: Сирийский кризис

США разместят в Сирии свои самолеты наблюдения в рамках соглашения с Россией по урегулированию ситуации в регионе, сообщает агентство Associated Press в пятницу, 16 сентября, со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.

Источники агентства рассказали, что США перебросят в Сирию военную технику из других регионов. Это делается для того, чтобы не подрывать деятельность возглавляемой США коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), пояснили собеседники AP.

Власти США также намерены нарастить в Сирии число специалистов по анализу разведывательных данных для координации с Россией атак по позициям террористов. В подписанном сторонами соглашении указывается, что в случае, если семидневное перемирие в Сирии будет соблюдено, а в районы, окруженные сирийской армией, придет гуманитарная помощь, Россия и США создадут так называемый Центр совместного планирования для обмена данными разведки и координации атак по террористам.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри объявили о плане по примирению сторон в Сирии 10 сентября. Это произошло после многомесячных сложных переговоров между Россией и США. Соглашение состоит из пяти документов, которые остались засекреченными.

Темы: Отношения России и США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 17:47
закулисники!

А что же Дамаск? Его, стало быть, мнение
Для Штатов с Кремлём не имеет значения?
Вопрос размещать или не размещать
Кому как не только сирийцам решать?
16.09.2016, 17:29
Евгений В

В Сирии часть общества выступила против президента, началась война. которая угрожала военной базе РФ. Рф выступила на стороне президента, применив свои современные имеющие вооруженные силы, об успеха которых хвастливо и помпезно рекламировали общественность всего мира. На Украине тоже происходило и происходит что то подобное, но там уничтожается русское насеоление и идет расстрел именно людей и земель исторически принадлежащих России и СФ во главе с МатВИЕНКО выступил против участия вооруженных сил РФ по защите русского населения и своих коренных территорий. Как это понимать? В Сирии все решилось быстро, а здесь только "сопли жуем". А если бы РФ приняла во время свои силы, скольких же потерь для России можно было избежать.
16.09.2016, 17:04
Кирилл.

"Вот и одностороннее прекращение огня на Донбассе поспело... Конечно же, огонь в одностороннем порядке прекращают не укры, а марионеточные ДНР и ЛНР...
Видимо, два подельника - Керри и Калантарян-Лавров - не только по Сирии договорились.(...)
М-да, классический "Дон Рэба". Обосрался в хлам, запутался и побежал сдаваться...".
И.И. Стрелков
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