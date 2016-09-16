Пропаганда гонит украинцев в Польшу

Шарий вскрыл ложь СМИ о рае для заробитчан. ВИДЕО

Видеосюжет известного украинского медиаэксперта Анатолия Шария посвящен невероятно оптимистичным, однако откровенно лживым репортажам украинского ТВ о «легкой работе», которая ждет украинских заробитчан в Польше или Румынии.

Стоп-кадр с видео в YouTube

В сюжете, который привлек внимание А. Шария, девушка-корреспондент «по рекомендации» едет искать работу в Польше, остается совсем без денег, но вдруг находит чудо-заработок. Примечательно, что в другом сюжете, обнаруженном медиаэкспертом, она в той же одежде и примерно в то же время рассказывает об отдыхе в Венеции.

Есть в сюжете и другие нестыковки, явно указывающие на его постановочный характер.

Шарий недоумевает, каким образом родилась эта «лабуда» (выражение самого журналиста), на кого она рассчитана и в чем ее цель.

Возможно, цель подобных сюжетов в том, чтобы внести в жизнь украинцев хоть какой-то позитив или заполнить сетку передач. А скорее, ответ еще банальнее: украинские телеканалы выпускают подобные сюжеты в расчете на недовольных, но недалеких жителей «незалежной», которые поверят в сказки о «волшебной загранице» и поедут в Польшу за двумя тысячами евро в месяц, а там, глядишь, согласятся и на 300.

Главное — чтобы поверили и уехали. От Майдана подальше.