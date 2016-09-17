]]> ]]>
Главная В мире Новости

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

18:45 17.09.2016
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
Материалы по теме:

Президент Украины Петр Порошенко намерен дать показания по делу о событиях на Майдане в 2013-2014 годах после своего возвращения из США, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями», - цитирует «Интерфакс» Юрия Луценко.

18-21 сентября президент Украины поедет в Соединенные Штаты, где выступит на Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.