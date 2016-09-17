Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Президент Украины Петр Порошенко намерен дать показания по делу о событиях на Майдане в 2013-2014 годах после своего возвращения из США, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями», - цитирует «Интерфакс» Юрия Луценко.

18-21 сентября президент Украины поедет в Соединенные Штаты, где выступит на Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.