Путин назвал причину отказа США раскрывать договоренности по Сирии

США не хотят обнародовать данные по договоренности в Сирии, потому что «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет», заявил Владимир Путин.

Вашингтон ранее заявлял, что соглашение по Сирии не было представлено в Совбез ООН из соображений безопасности

Отход США от «принципов открытости и транспарентности» в случае с договоренностями между Вашингтоном и Москвой по Сирии​ связан с тем, что США не могут определиться с разделением сирийской оппозиции, заявил российский президент Владимир Путин в Бишкеке по итогам поездки на саммит СНГ, передает из столицы Киргизии ​корреспондент РБК.

«Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке, они заключаются в том, что они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал для борьбы с законным правительством президента Асада», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что российская сторона и сирийское правительство договоренности соблюдают. «Обнародовать не хотят, потому что для мировой общественности будет понятно, кто и чего на самом деле не выполняет», — заявил российский президент, отметив при этом, что он все же верит в договоренности.

При этом Путин заявил, что Россия не будет разглашать договоренности с США по Сирии пока американские партнеры не согласятся, передает ТАСС.

«Я не очень понимаю, почему мы должны какие-то договоренности закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнеры - именно в силу определенных договоренностей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами как сирийское урегулирование», - сказал Путин.