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Путин назвал причину отказа США раскрывать договоренности по Сирии

15:57 17.09.2016
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

США не хотят обнародовать данные по договоренности в Сирии, потому что «мировой общественности станет понятно, кто и что на самом деле не выполняет», заявил Владимир Путин.

Вашингтон ранее заявлял, что соглашение по Сирии не было представлено в Совбез ООН из соображений безопасности

Отход США от «принципов открытости и транспарентности» в случае с договоренностями между Вашингтоном и Москвой по Сирии​ связан с тем, что США не могут определиться с разделением сирийской оппозиции, заявил российский президент Владимир Путин в Бишкеке по итогам поездки на саммит СНГ, передает из столицы Киргизии ​корреспондент РБК.

«Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке, они заключаются в том, что они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал для борьбы с законным правительством президента Асада», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что российская сторона и сирийское правительство договоренности соблюдают. «Обнародовать не хотят, потому что для мировой общественности будет понятно, кто и чего на самом деле не выполняет», — заявил российский президент, отметив при этом, что он все же верит в договоренности.

При этом Путин заявил, что Россия не будет разглашать договоренности с США по Сирии пока американские партнеры не согласятся, передает ТАСС.

«Я не очень понимаю, почему мы должны какие-то договоренности закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнеры - именно в силу определенных договоренностей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами как сирийское урегулирование», - сказал Путин. 

Темы: Россия, Сирия, США, Международная политика, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.09.2016, 18:44
Петр

договоренности по Сирии - это сдача Асада и возможность безболезненно уйти . Конечно об этом стараются не говорить...
17.09.2016, 18:41
А

США - это рептилоиды, а я - Наполеон Бонапарт. Ура товарищи!!!
17.09.2016, 18:19
И

у нас разумеется есть все пиричины верить его словам.
Ну и зачем вообще слушать человека для которого врать как дышать.. ну правды ведь из его слов всё равно не узнаешь.
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