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Националисты в Киеве попытались помешать голосованию в здании посольства РФ

13:53 18.09.2016
Здание посольства РФ в Киеве. Фото с сайта gursesintour.com
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Около десяти человек, скандировавших «Слава Украине!», пытались загородить проход ко входу в здание посольства РФ в Киеве.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», один из участников акции заградил вход на территорию посольства. Двое сотрудников правоохранительных органов пытались вывести его за ограждение.

На данный момент правоохранители оттеснили протестующих, заградительная сетка повреждена.

У здания посольства, где в воскресенье открылся избирательный участок по выборам в Госудуму, собралось представители разных организаций, протестующих против проведения выборов в российский парламент на украинской территории.

В ответ на это сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии выстроились в шеренгу и окружили посольство.

При этом люди продолжают заходить и выходить из здания посольства, но крайне редко - примерно один человек в 20 минут. Протестующие включили украинскую музыку. Их численность постепенно увеличивается. 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 19:39
Этт точно

Нарушили все международные законы, наплевали на Будапештский меморандум, оказались практически в международной изоляции. Ты прав, Крымчанин.
18.09.2016, 17:58
это

Не радикалы глупцы, это зашитники своей страны, от нагловатых российских олигархов и их приспешников.
А ЛоШарию спешу напомнить, то чем он занимается называется с юридической точки зрения ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ, похоже он один из первых кто бежал вслед за Януковичем, а значит есть от чего бежать, подумайте украинцы.
18.09.2016, 15:58
Крымчанин

"Скакунам" и сыкунам законы не писаны...Быдло
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