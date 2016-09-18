Националисты в Киеве попытались помешать голосованию в здании посольства РФ

Около десяти человек, скандировавших «Слава Украине!», пытались загородить проход ко входу в здание посольства РФ в Киеве.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», один из участников акции заградил вход на территорию посольства. Двое сотрудников правоохранительных органов пытались вывести его за ограждение.

На данный момент правоохранители оттеснили протестующих, заградительная сетка повреждена.

У здания посольства, где в воскресенье открылся избирательный участок по выборам в Госудуму, собралось представители разных организаций, протестующих против проведения выборов в российский парламент на украинской территории.

В ответ на это сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии выстроились в шеренгу и окружили посольство.

При этом люди продолжают заходить и выходить из здания посольства, но крайне редко - примерно один человек в 20 минут. Протестующие включили украинскую музыку. Их численность постепенно увеличивается.