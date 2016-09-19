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«На грани третьей мировой»

17:45 19.09.2016 , Михаил Белый
Фото с сайта lystok.com
Сюжет: Сирийский кризис

Какие последствия могут иметь авиаудары США по сирийской армии

Соглашение России и США по урегулированию сирийского конфликта может быть сорвано. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как американская авиация нанесла вечером в субботу, 17 сентября, удары по правительственным войскам Сирии. С помощью экспертов RT выяснял, почему сторонам так и не удаётся прийти к компромиссу и какие политические последствия могут иметь авиаудары.

Государственная дума России в воскресенье, 18 сентября, потребовала инициировать международное расследование авиаударов коалиции по сирийским войскам. В частности, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая заявила, что «США встали в один строй с террористами».

Днём в воскресенье последовала и официальная реакция российского МИД. В заявлении на сайте ведомства говорится, что удар США по сирийским войскам граничит с потворствованием «Исламскому государству»*. Также в Москве выразили надежду, что удар был нанесён не по указанию из Вашингтона.

«Особо тревожит то, что данный инцидент произошёл на фоне множащихся фактов задокументированных нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований сирийской оппозиции, которые, по утверждениям американской стороны, к нему присоединились», — говорится в сообщении. В МИД пояснили, что если патронируемые США боевики продолжат срывать перемирие в Сирии, договорённости от 9 сентября окажутся под угрозой.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов заявил RT, что, по логике американской стороны, сделка России с США может быть заключена только на американских условиях и только в случае ухода Башара Асада. «Очевидно, что РФ на это пойти не может. Негласная поддержка террористов со стороны Вашингтона будет продолжаться. Иллюзии насчёт совместной борьбы с международным терроризмом должны быть отброшены», — полагает Тихонов.

«Надо засучить рукава и бороться с террористами без оглядки на мировое сообщество. Если мы дадим слабину, то террористы продолжат наступление как в Сирии, так и во всём остальном мире», — заключил эксперт Центра политического анализа.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что США продолжат вести политику двойных стандартов. «Конечно, необходимо тщательно расследовать факт атаки на сирийские войска, в результате которой погибли десятки людей. Налицо срыв договорённости по перемирию в Сирии, которой так тяжело удалось достичь Москве и Вашингтону», — сказал Коротченко.

По его мнению, произошедшее «очень похоже на провокацию». «Судя по всему, мы наблюдаем попытку американских военных сорвать перемирие», — констатировал собеседник RT.

События в Сирии меняют свой вектор и переходят в зону серьёзной турбулентности. Такое мнение RT высказал глава Фонда конструктивной политики Абдул Нагиев. «Отказ США раскрывать договорённости по Сирии уже указывал на то, что все договорённости носят временный характер и тактическое назначение. Вчерашние удары ВВС США являются ярким свидетельством того, что ожидать расширенного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией не стоит. США подталкивают своими действиями российскую сторону к ответным действиям против сил, которые поддерживаются американской коалицией, с целью последующей дискредитации РФ в глазах мировой общественности и усиления антироссийских настроений в мире», — считает Нагиев.

Он также отметил, что инициирование Россией экстренного созыва Совбеза ООН свидетельствует о том, что в Кремле принято решение найти дипломатическое решение проблемы, но реакция американской стороны на российские инициативы полностью подрывает уровень доверия между сторонами. «Ожидать каких-либо подвижек в сирийском направлении можно только после выборов президента в США. Пока ситуация будет находиться в зоне неопределённости и взаимных обвинений», — полагает глава Фонда конструктивной политики.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что «за произошедшим бомбовым ударом США по Сирии может стоять пресловутая «партия войны», которая активно действует в Америке». «Режим здравого смысла, который восторжествовал в отношениях Москвы и Вашингтона, явно не устраивает эту «партию войны». Именно поэтому все усилия брошены на то, чтобы сорвать российско-американский диалог на высшем уровне», — аргументировал свою точку зрения Мартынов. По его мнению, такая ситуация вполне вписывается в контекст предвыборной кампании, идущей в США, однако при этом «ставит мир на грань третьей мировой войны».

17 сентября, напомним, коалиция во главе с США нанесла целый ряд ударов по позициям сирийских правительственных войск. Позднее американские военные заверили, что произошла ошибка, — на самом деле их целью якобы были позиции боевиков. В результате атаки погибли 62 военнослужащих, ещё около 100 человек получили ранения.

Постоянный представитель при ООН Виталий Чуркин на экстренном заседании Совбеза, созванном по инициативе России, заявил, что договорённости между Россией и США по Сирии из-за обстрела коалицией сирийской армии оказались под вопросом. Однако американский представитель Саманта Пауэр отказалась слушать выступление российской делегации. Вместо этого она вышла к журналистам и просто стала критиковать Россию.

Чуркин дал симметричный ответ — он покинул зал заседаний для общения с прессой, когда настало время выступления его американской коллеги. По его словам, ему просто «неинтересно слушать, как она будет обвинять нас во всех смертных грехах».

Сирийские власти, в свою очередь, направили два официальных обращения в Совбез ООН с требованием осудить авиаудары международной коалиции по позициям сирийской армии.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая на территории России.

Темы: Россия, Сирия, США, Международная политика, Сирийский кризис
Источник: RT
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:55
Ник16

А что, после триумфальной победы на выборах едросы запросто смогут выполнить все указанные требования - конституционное большинство у них в кармане.
19.09.2016, 19:55
алекс л

европеец, ты о ЧЕМ?
Вас же полчища (как саранча) закопают(сожрут) арабы!
Деградируешь или прикидываешься? Вместе со своим ЕС?
Ведь ДАИШ уже на подступах к ВАМ, уже в европе,а ты все о ватниках, да о ватниках...? У нас иммунитет на войну, а вот у вас ОДНА дрожь!
19.09.2016, 19:50
Ник16

"Также в Москве выразили надежду, что удар был нанесён не по указанию из Вашингтона"
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Ну-ну... А по чьему же?
Наивная Москва, она ещё тешит себя надеждами. Да похоронить их надо раз и навсегда, а америкосов выкинуть с территории Сирии, даже если понадобится для этого прямое столкновение. В дальнейшем такая надежда приведёт к ещё более худшим результатом.
А вообще америкосы всё правильно рассчитали. Своими военными операциями в Сирии они капают под Трампа. Если он выражает мнение что с Россией нужно вести нормальные отношения, а не в духе холодной войны, то в случае нашей жёсткой политики в отношении америкосов в Сирии ястребы войны обвинят Трампа, в его высказываниях по отношению к России и что Америке нужен жёсткий президент вроде свихнувшейся с ума на почве русофобии Клинтон, что по самым скромным подсчётам нам не выгодно. В таком случае побеждает партия войны в США, а гонку вооружений в новых условиях, когда научный и производственный потенциал России разрушен и всё это на фоне коррупции и воровства, нам не потянуть.
Полагаю, что пока президентские выборы в США не состоялись у америкосов развязаны руки и они будут делать в Сирии (в Украине тоже) всё что угодно, включая открытую военную поддержку ИГИЛ, что собственно произошло и будет происходить.
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