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Власти Кипра опровергли слухи о просьбе РФ по поводу военной базы

21:06 20.09.2016
Никос Анастасиадис. Фото пользователя Flickr European People's Party
Никос Анастасиадис. Фото пользователя Flickr European People's Party
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Российское руководство не обращалось к кипрским властям с просьбой об открытии военной базы. Об этом заявил президент Никос Анастасиадис, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в Москве уважают независимость Кипра и «привержены данному чувствительному вопросу».

В то же время Анастасиадис отметил, что Кипр предоставляет России некоторые услуги для конкретных целей, о чем есть соответствующая договоренность. О каких услугах и целях идет речь глава государства не уточнил.

Анастасиадис рассказал журналистам о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе сессии Генассамблеи ООН. Во время беседы они обсудили вопросы и перспективы взаимодействия двух стран.

Информация о готовности Кипра предоставить свою авиабазу в пользование ВВС России появилась в кипрских и ряде западных СМИ еще в начале прошлого года. Предполагалось, что речь идет о базе «Андреас Папандреу», расположенной в нескольких десятках километров от базы британских ВВС «Акротири». Позднее в правительстве Кипра заявили, что не исключают возможности рассмотрения данного вопроса.
  

Темы: Россия, Кипр, Военная авиация РФ, Международные отношения
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Комментарии читателей
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20.09.2016, 21:41
Микс

Я вот только не пойму как английская база еще на Кипре? Турки реализуют национальный обет и захватывают северный Кипр и что НАТО? А ничего не помогает своему члену-Греции, наверное потому, что та женского пола и еще снимают атомные БЧ с зенитных ракет. Вообще как НАТо и англо-саксы смотрят на Турцию? ПРОЛИВЫ. И кто важнее? Греция/Кипр или Турция? Сдается им Турция важнее и чего англичане там еще делают? Навероное как заложники, чтобы турки больше и дальше не нападали....
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