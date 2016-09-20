Власти Кипра опровергли слухи о просьбе РФ по поводу военной базы

Российское руководство не обращалось к кипрским властям с просьбой об открытии военной базы. Об этом заявил президент Никос Анастасиадис, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в Москве уважают независимость Кипра и «привержены данному чувствительному вопросу».

В то же время Анастасиадис отметил, что Кипр предоставляет России некоторые услуги для конкретных целей, о чем есть соответствующая договоренность. О каких услугах и целях идет речь глава государства не уточнил.

Анастасиадис рассказал журналистам о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе сессии Генассамблеи ООН. Во время беседы они обсудили вопросы и перспективы взаимодействия двух стран.

Информация о готовности Кипра предоставить свою авиабазу в пользование ВВС России появилась в кипрских и ряде западных СМИ еще в начале прошлого года. Предполагалось, что речь идет о базе «Андреас Папандреу», расположенной в нескольких десятках километров от базы британских ВВС «Акротири». Позднее в правительстве Кипра заявили, что не исключают возможности рассмотрения данного вопроса.

