Президент Филиппин Дутерте «послал к черту» Евросоюз

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с бизнесменами в городе Давао на юге страны «послал к черту» Евросоюз. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Таким образом глава государства отреагировал на осуждение европейскими парламентариями методов борьбы с наркоторговлей. «Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту», - цитирует телеканал Дутерте. При этом отмечается, что президент сопроводил свои слова характерным жестом с поднятым вверх средним пальцем.

По словам политика, своей критикой в его адрес Евросоюз пытается загладить собственную вину за «грехи» и действия на Ближнем Востоке.

Дутерте был избран президентом в мае текущего года. Он сразу же начал полномасштабную кампанию по борьбе с наркоторговлей. За несколько месяцев на Филиппинах были убиты около двух с половиной тысяч человек, имевших отношение к наркобизнесу.

Дутерте также известен своими резкими высказываниями в адрес ряда политиков. Так, президента США Барака Обаму он назвал «сукиным сыном», а главу ООН Пан Ги Муна – «дураком» за их попытки вмешаться в дела его страны. Кроме того, оскорблениям со стороны филиппинского лидера подверглись американский посол в Маниле и Папа римский Франциск.

