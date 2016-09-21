]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Филиппин Дутерте «послал к черту» Евросоюз

19:27 21.09.2016
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
Материалы по теме:

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с бизнесменами в городе Давао на юге страны «послал к черту» Евросоюз. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Таким образом глава государства отреагировал на осуждение европейскими парламентариями методов борьбы с наркоторговлей. «Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им: идите к черту», - цитирует телеканал Дутерте. При этом отмечается, что президент сопроводил свои слова характерным жестом с поднятым вверх средним пальцем.

По словам политика, своей критикой в его адрес Евросоюз пытается загладить собственную вину за «грехи» и действия на Ближнем Востоке.

Дутерте был избран президентом в мае текущего года. Он сразу же начал полномасштабную кампанию по борьбе с наркоторговлей. За несколько месяцев на Филиппинах были убиты около двух с половиной тысяч человек, имевших отношение к наркобизнесу.

Дутерте также известен своими резкими высказываниями в адрес ряда политиков. Так, президента США Барака Обаму он назвал «сукиным сыном», а главу ООН Пан Ги Муна – «дураком» за их попытки вмешаться в дела его страны. Кроме того, оскорблениям со стороны филиппинского лидера подверглись американский посол в Маниле и Папа римский Франциск.
 

Темы: Филиппины, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.