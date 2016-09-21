Die Welt: «Сталин надругался над знамёнами Вермахта»

Журналист популярной в ФРГ газеты вступился за немецкие штандарты, брошенные к Мавзолею во время Парада Победы

Ежедневная влиятельная (0,67 млн читателей) газета Die Welt («Мир») распространяется не только по всей Германии, но и в 130 (!) странах на всех континентах. Позиционирует себя как «издание буржуазно-консервативного спектра с отчётливой рыночно-либеральной установкой». Пользуется популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты; является одним из основателей европейского газетного альянса Leading European Newspaper Alliance, в который также входят испанская El Pais, итальянская La Repubblica, французская Le Figaro, бельгийская Le Soir и швейцарские Tages-Anzeiger и Tribune de Genève.

На прошлой неделе эта «буржуазно-консервативная», но в то же время и «рыночно-либеральная» газета в рубрике «Вторая Мировая война. Парад Победы 1945» под заголовком «Stalins spektakuläre Demütigung der Wehrmachtsfahnen» («Сталинское эффектное унижение знамён Вермахта») опубликовала статью своего ведущего редактора отдела современной истории и истории культуры Свена-Феликса Келлерхофа.

Москва. 1945 г. Парад Победы. © РИА Новости, Макс Альперт

Статью предваряет знаменитая на весь мир фотография финального эпизода Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве: советские солдаты бросают к подножью Мавзолея знамёна поверженных гитлеровских войск.

Снимок сопровождает текст: «Парад в июне 1945 года в Москве был срежиссирован как окончательное унижение Вермахта. Двести немецких штандартов были втоптаны в грязь. Некоторые из них незаслуженно».

И далее следует сама статья. В ней 45-летний профессиональный журналист с 23-летним опытом практической деятельности в ведущих немецких изданиях пишет следующее:

«С поверженным врагом можно обойтись двумя способами: с достоинством или с позором. Сохраняя достоинство побеждённому противнику, победитель думает, прежде всего, о времени после победы. Унижая его достоинство, победитель настолько упивается своим превосходством, что не утруждает себя подобными соображениями.

24 июня 1945 года на Красной Площади в Москве состоялся великий Парад Победы Красной армии. После того, как гитлеровская Германия развязала против своего бывшего союзника — СССР — беспрецедентно жестокую войну, в которой погибло более 25 миллионов солдат и гражданских лиц, для великодушия не осталось места. Уже в июле 1944 года Сталин, в нарушение военных законов, прогнал 55 000 пленных немецких солдат «триумфальным шествием» по улицам Москвы. Через год маршал Георгий Жуков, главный сталинский военачальник, сидя на белом коне, а прямо за ним и маршал Константин Рокоссовкий на вороном коне, открывали Парад на Красной площади.

Затем около 10 тысяч советских солдат всех родов войск прошли маршем по площади; за этим зрелищем, продолжавшимся около получаса, Сталин наблюдал из VIP-ложи Мавзолея. Кульминацией стало ритуальное унижение Вермахта, когда на землю было брошено 200 знамён побеждённого противника.

Откуда взялись эти знамёна и что с ними стало? Об этом рассказал Маттиас Уль из Германского исторического института в Москве: «Из Берлина и Дрездена для Парада было доставлено около 900 воинских знамён. 28 августа 1944 года Гитлер отдал приказ, вернуть с фронта знамёна всех воинских частей. Но многие из них всё же оказались в руках солдат наcтупающей Красной армии».

Для символического надругательства на Параде штандарты и знамёна были отобраны по форме и «красоте». Поэтому, по словам Маттиаса Уля, на Красную площадь попали порядка 20 воинских знамён других исторических периодов, в том числе два прусских кавалерийских штандарта 1860 и 1890 годов, а также знамя народного ополчения 1860-х годов. Очень многие штандарты, брошенные в грязь, не имели ничего общего с Вермахтом, а принадлежали различным формированиям нацистской партии.

В более поздних рассказах о Параде Победы 1945 года сообщалось, что нацистская символика была сожжены на костре. Если данный факт действительно имел место, то уж 200 штандартов в огонь не попали. Скорее всего, они в настоящее время находятся в Центральном музее Вооруженных сил в Москве; некоторые из них представлены в качестве экспонатов выставки, однако наибольшая их часть хранится в запасниках.

Первоначально в музее имелось около 500 трофейных знамён. Как пояснил один из сотрудников музея, в 1950-е и 1960-е годы более 100 из них были возвращены ГДР. Несколько десятков были отправлены в Болгарию и Польшу, а в 1990-е годы десяток флагов был отдан в один из музеев в Соединённых Штатах.

Парад Победы в 1945 году снимался кинооператорами и фотографами в основном на чёрно-белую пленку. Но оригиналы съёмок, в том числе и снимки известного военного фотокорреспондента советского времени Евгения Халдея, не были одобрены Сталиным — возможно, из-за проливного дождя во время Парада.

По этой причине Парад был проведён повторно специально для кинокамер и на этот раз снимался на цветную плёнку. «Сцену с флагами воспроизвели для съёмки не на Красной Площади, — рассказывает Уль, — а уже в музее Вооружённых сил»".

Свою статью Келлерхоф завершает таким пассажем:

«Эти кадры теперь доступны в Интернете и по ним можно составить собственное представление о том, как были унижены знамёна Вермахта».

Судя по числу комментариев (7) в интернет-версии этого выпуска Die Welt, статья Келлерхофа у «немецкой бизнес-элиты» интереса не вызвала. Но любопытна переписка читателя под ником Gregor O. с её автором:

Gregor O.: «Захватывать знамёна врага в качестве трофея было принято во все времена. Естественно, что не сумевший защитить свои знамёна поверженный был тем самым публично унижен. Но выставление на показ трофейных знамён — это было обычным ритуалом. И поскольку такой вид унижения основывается на взаимности, я не вижу в этом ничего исключительного».

Ответ Келлерхофа:

«Нет, это никто и не утверждает. Как сказано уже в первом абзаце: „С поверженным врагом можно обойтись двумя способами: с достоинством или с позором“. Было немало ситуаций, в которых мудрые, дальновидные деятели, стоявшие у руля государства, отказывались от унижения — например, Бисмарк в 1866 году (т. н. „Семинедельная“ австро-прусско-итальянская война. — С.Д.) или западные державы в отношении своих зон оккупации после 1945 года. И это были мудрые решения, считаем мы. Сталин же не был настолько мудр. Большего сказать нам нечего, все исторические детали, касающиеся событий, изложенных в нашей статье, можно найти в немецко — или англоязычной Сети».

Уже не первый год немецкие политики, не говоря уж о промышленниках, без устали твердят, что не видят для себя иного пути, как наладить отношения с Россией. И в то же время именно немецкие СМИ по числу негативных публикаций о России держат абсолютное первенство среди всех других стран Европы, достигнув уровня настоящей информационной войны. Причём они не только навязывают негативный образ России своей, немецкой общественности, но и оказывают давление на бизнес и политиков Германии.

Такой вердикт содержится в статье «Warum die deutschen Medien gegen Russland mit den Säbeln rasseln» («Почему немецкие СМИ бряцают саблями перед Россией»), опубликованной интернет-газетой Freie Welt («Свободный мир»; поддерживается берлинским Институтом стратегических исследований, политически близка либеральной Свободно-демократической партии).

«Пресса и телевидение ФРГ уже давно разоблачены как трансатлантическая машина пропаганды, для которой трансатлантические интересы и настроения в Вашингтоне важнее того, что думают в Берлине, — пишет Freie Welt. — В то время как канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер озвучивают вполне умеренную критику в адрес российского президента Владимира Путина, газеты, новостные каналы и журналы пестрят резкими заголовками.

Если просмотреть статьи и публикации за последние три года, станет очевидным, что немецкие СМИ — это не рупор Федерального правительства, а средство внешнего давления на политиков и общественность в Германии. Так называемая четвёртая власть вместо того, чтобы разъяснять населению решения правительства, стала средством внешнего давления на народ и оппозицию, чтобы держать Германию на линии ЕС и НАТО.

Это происходит по многим причинам. Во-первых, СМИ должны подстраиваться под своих клиентов и спонсоров, а это в первую очередь не читатели и зрители, а рекламодатели и инвесторы. Важную роль также играют отношения, которые журналисты поддерживают с центрами власти. С одной стороны, эти отношения необходимы, чтобы получать инсайдерскую информацию, но при этом возникает и некая близость к политике и бизнесу. Раньше немецкие журналисты поддерживали тесную связь с властями и промышленниками Германии. Однако со временем работники СМИ всё чаще становятся членами различных трансатлантических организаций. Такие связи открывают возможности для карьерного роста, но накладывают и определённые обязательства.

Всё это так же неудивительно, как и то, что журналисты изданий Акселя Шпрингера (немецкий медиаконцерн Axel Springer SE является одним из крупнейших в Европе, выпускает свыше 150 газет и журналов в более чем 32 странах. — С.Д.) не вправе негативно отзываться о трансатлантических отношениях и союзниках США — такое обязательство журналисты подписывают при приёме на работу".

В качестве «смягчающего вину обстоятельства» Freie Welt завершает свой вердикт таким аргументом: «Не стоит забывать, как сильно немецкие СМИ в послевоенные годы зависели от благосклонности оккупационных властей. На начальном этапе федеральные СМИ и возникли как детище Запада против Советского Союза. От этого наследия не так просто отмахнуться».

Учитывая, что ведущий редактор отдела современной истории Свен-Феликс Келлерхоф работает в газете Die Welt, которая тоже принадлежит медиаконцерну Axel Springer SE, понятно, что и он подписывал обязательство «не писать хорошо о России», как назвал этот документ немецкий журналист Удо Ульфкотте (подробнее здесь). Но его-то — человека 1971 года рождения - какое гнетёт наследие послевоенных лет, что он в своём антироссийском рвении переплюнул даже бульварный Bild, глумившийся над российскими паралимпийцами?