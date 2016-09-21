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Вашингтон предоставит Украине новые кредитные гарантии

14:46 21.09.2016
Фото с сайта rabstol.net
Фото с сайта rabstol.net
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Украина получит $1 млрд кредитных гарантий, сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи Генассамблеи ООН с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом в среду, 21 сентября, сообщается на сайте президента Украины.

«Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия», — информирует украинская пресс-служба. Порошенко отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.

Кроме того, Байден и Порошенко в ходе переговоров обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение Минских договоренностей. «Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Было договорено активизировать дипломатические усилия».

Объем финансовой помощи Киеву от МВФ за 2016 год может достигнуть $2,3 млрд. Ранее Совет директоров МВФ одобрил выделение финансовой помощи Киеву, в рамках которой Украина получит $1 млрд от США и €600 млн от Евросоюза. Россия голосовала против этого транша, поскольку российские власти не согласны с тем, что Киев выполнил все условия договора. Порошенко назвал принятое решение «сигналом агрессору».

В 2014 и 2015 годах Украина дважды выпустила суверенные евробонды на $1 млрд каждый. Облигации были размещены под гарантии США. 

Темы: США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.09.2016, 17:45
олег

Опасная ситуация. Скоро сша возьмет украину за долги и будет у нас новый сосед)))
21.09.2016, 17:29
Да сколько хотят,

столько и напечатают бумажек амеры! Станок-то свой! )))
21.09.2016, 17:15
полухохол

В.Путин также обещал все "обеспечить".....
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