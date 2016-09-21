Вашингтон предоставит Украине новые кредитные гарантии

Украина получит $1 млрд кредитных гарантий, сообщил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи Генассамблеи ООН с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом в среду, 21 сентября, сообщается на сайте президента Украины.

«Вице-президент Байден проинформировал о готовности предоставить Украине $1 млрд кредитных гарантий, поскольку Украина выполнила все необходимые условия», — информирует украинская пресс-служба. Порошенко отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы.

Кроме того, Байден и Порошенко в ходе переговоров обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение Минских договоренностей. «Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Было договорено активизировать дипломатические усилия».

Объем финансовой помощи Киеву от МВФ за 2016 год может достигнуть $2,3 млрд. Ранее Совет директоров МВФ одобрил выделение финансовой помощи Киеву, в рамках которой Украина получит $1 млрд от США и €600 млн от Евросоюза. Россия голосовала против этого транша, поскольку российские власти не согласны с тем, что Киев выполнил все условия договора. Порошенко назвал принятое решение «сигналом агрессору».

В 2014 и 2015 годах Украина дважды выпустила суверенные евробонды на $1 млрд каждый. Облигации были размещены под гарантии США.