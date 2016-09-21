Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Украины Петра Порошенко в неизменности позиции Анкары в вопросе присоединения Крыма. Встреча произошла в рамках встречи на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в среду, 21 сентября, в сообщении на сайте украинского лидера.

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях», — уточняется в сообщении.

Турецкий лидер отметил, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар», следует из сообщения пресс-службы Порошенко.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы торговли и инвестиций. «Президент Украины пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий», — добавили в пресс-службе. Собеседники также договорились о встрече в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

20 августа главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого президент Турции также заявил о нежелании Анкары признавать Крым российским.