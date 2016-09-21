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Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым

10:01 21.09.2016
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта rte.gen.tr
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта rte.gen.tr
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Украины Петра Порошенко в неизменности позиции Анкары в вопросе присоединения Крыма. Встреча произошла в рамках встречи на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в среду, 21 сентября, в сообщении на сайте украинского лидера.

«Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях», — уточняется в сообщении.

Турецкий лидер отметил, что «возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и осуждении нарушения прав крымских татар», следует из сообщения пресс-службы Порошенко.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы торговли и инвестиций. «Президент Украины пригласил турецкие компании принять участие в приватизации украинских предприятий», — добавили в пресс-службе. Собеседники также договорились о встрече в ближайшее время украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

20 августа главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого президент Турции также заявил о нежелании Анкары признавать Крым российским. 

Темы: Турция, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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21.09.2016, 12:05
Гуманитарий

Обмана!!!!Так было указание, русский и турок братья на век!!!! А теперь что, обознатушки!??? Требую четких списков братских народов с разьяснением, кто нам братчей и как их любить!????!!!! А то всех любить перестану!!!!
21.09.2016, 11:54
Остолоп

ОН ему ручку пожал - токмо в уста не расцедовал. Но это будет вскорости... после продажи Шикотана.
21.09.2016, 11:53
Остап

Геноцид армян Россия давно признала, а курды теперь союзники американцев, им американцы собственное государство в Сирии обещали, что Россия никак обещать не может. А гору Арарат армяне отвоевать не способны, они против турок слабы в коленках. Так что, Ваши предложения ни о чем. Политика.
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